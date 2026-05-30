Шахтер решил попрощаться с голкипером, который продолжит карьеру в Карпатах

Голкипер донецкого «Шахтера» Денис Твардовский продолжит карьеру в другом клубе Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы львовские «Карпаты», которые начали переговоры с «горняками» о полноценном трансфере вратаря.

По информации источника, контакты идут на уровне спортивных директоров – Андрея Русола и Дарио Срны, поэтому ожидается, что никаких проблем с переходом Твардовского не возникнет.

«Шахтер» решил отпустить украинца из-за высокой конкуренции на позиции первого номера – в нынешнем сезоне кипер провел всего два матча, в которых пропустил три мяча.

«Карпаты» вышли на трансферный рынок после потери талантливого Назара Домчака, который договорился о сотрудничестве с чешской «Викторией» Пльзень.

Контракт Твардовского истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.