  4. Шахтер решил попрощаться с голкипером, который продолжит карьеру в Карпатах
Украина. Премьер лига
30 мая 2026, 11:44 | Обновлено 30 мая 2026, 12:40
ФК Шахтер Донецк. Денис Твардовский

Голкипер донецкого «Шахтера» Денис Твардовский продолжит карьеру в другом клубе Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы львовские «Карпаты», которые начали переговоры с «горняками» о полноценном трансфере вратаря.

По информации источника, контакты идут на уровне спортивных директоров – Андрея Русола и Дарио Срны, поэтому ожидается, что никаких проблем с переходом Твардовского не возникнет.

«Шахтер» решил отпустить украинца из-за высокой конкуренции на позиции первого номера – в нынешнем сезоне кипер провел всего два матча, в которых пропустил три мяча.

«Карпаты» вышли на трансферный рынок после потери талантливого Назара Домчака, который договорился о сотрудничестве с чешской «Викторией» Пльзень.

Контракт Твардовского истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
