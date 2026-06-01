Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика приняла окончательное решение относительно будущего Судакова
Португалия
01 июня 2026, 21:28 |
2820
1

Бенфика приняла окончательное решение относительно будущего Судакова

Клуб планирует оставить украинца

01 июня 2026, 21:28 |
2820
1 Comments
Бенфика приняла окончательное решение относительно будущего Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лиссабонская «Бенфика» приняла решение относительно будущего украинского полузащитника Георгия Судакова.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, лиссабонский клуб после предстоящего ухода Жозе Моуринью не планирует прощаться с Судаковым. Летом «орлы» выкупят контракт Судакова у «Шахтера» и дадут ему шанс проявить себя в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Георгий провел 36 матчей в составе «Бенфики», записав на свой счет 4 гола и 4 результативные передачи.

Ранее появилась информация, что Судакова может в скором времени подписать «Тоттенхэм», который тренирует бывший тренер Судакова Роберто Де Дзерби.

По теме:
Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова
«Феерить рано, но настроение улучшилось». Федорчук – о матче во Вроцлаве
Полесье, Металлист 1925 и Карпаты нацелились на голкипера из Первой лиги
Бенфика Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 01 июня 2026, 03:44 0
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико

Сулейман хочет сначала санкционировать поединок с Кабайелом

ВИДЕО. Уступив 2:6, игроки сборной Панамы бросились делать фото с Неймаром
Футбол | 01 июня 2026, 20:30 0
ВИДЕО. Уступив 2:6, игроки сборной Панамы бросились делать фото с Неймаром
ВИДЕО. Уступив 2:6, игроки сборной Панамы бросились делать фото с Неймаром

После финального свистка игроки сборной Панамы окружили лидера команды соперника Неймара

Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Футбол | 01.06.2026, 11:42
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Бокс | 01.06.2026, 08:25
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 01.06.2026, 17:09
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А чи ухвалили остаточне рішення по Луніну? Чи є інформація від керівництва клубу?
Ответить
0
Популярные новости
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 3
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 5
Бокс
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем