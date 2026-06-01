Бенфика приняла окончательное решение относительно будущего Судакова

Лиссабонская «Бенфика» приняла решение относительно будущего украинского полузащитника Георгия Судакова.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, лиссабонский клуб после предстоящего ухода Жозе Моуринью не планирует прощаться с Судаковым. Летом «орлы» выкупят контракт Судакова у «Шахтера» и дадут ему шанс проявить себя в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Георгий провел 36 матчей в составе «Бенфики», записав на свой счет 4 гола и 4 результативные передачи.

Ранее появилась информация, что Судакова может в скором времени подписать «Тоттенхэм», который тренирует бывший тренер Судакова Роберто Де Дзерби.