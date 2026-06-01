Шевченко обратился к Мальдере после победы Украины над Польшей

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Польшей (2:0) в товарищеском матче, поздравив команду и тренерский штаб с удачным стартом.

Шевченко отметил дебют нового главного тренера Андреа Мальдеры и его ассистентов, а также поблагодарил болельщиков за поддержку на матче.

«Поздравляю команду с победой! Андреа Мальдеру и его тренерский штаб – с удачным дебютом во главе национальной команды. Впереди много работы и важных матчей. Спасибо болельщикам за поддержку сборной. Двигаемся дальше! Слава Украине!» – сказал Шевченко.