ЛЕВАНДОВСКИ: «Украинцы реализовали больше моментов, чем у них было»

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски объяснил поражение в товарищеском матче с национальной командой Украины (0:2).

«Украина забила первый гол из-за нашей ошибки, а мы не реализовали свои моменты. Благодаря своей целеустремленности украинцы реализовали больше моментов, чем у них было.

Иногда соперник легко забивает нам голы, и это усложняет нам игру. Из этого можно сделать выводы. Но результат, безусловно, не отражает ход матча. У нас было больше шансов. Но ладно, Украина забила, так что для нас это горько-сладкое чувство.

Мне кажется, украинцы были немного более решительны, и поэтому им удалось поставить точку над буквой «і» дважды», - заявил Левандовски.

В конце первого тайма гости забили два гола после ударов Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.