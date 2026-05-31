  4. ЛЕВАНДОВСКИ: «Украинцы реализовали больше моментов, чем у них было»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Украинцы реализовали больше моментов, чем у них было»

Роберт Левандовски считает, что результат матча со сборной Украины не по игре

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски объяснил поражение в товарищеском матче с национальной командой Украины (0:2).

«Украина забила первый гол из-за нашей ошибки, а мы не реализовали свои моменты. Благодаря своей целеустремленности украинцы реализовали больше моментов, чем у них было.

Иногда соперник легко забивает нам голы, и это усложняет нам игру. Из этого можно сделать выводы. Но результат, безусловно, не отражает ход матча. У нас было больше шансов. Но ладно, Украина забила, так что для нас это горько-сладкое чувство.

Мне кажется, украинцы были немного более решительны, и поэтому им удалось поставить точку над буквой «і» дважды», - заявил Левандовски.

В конце первого тайма гости забили два гола после ударов Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.

У гражданина биполярное расстройство.Как можно реализовать то чего нет.
йпрст...
українці намагались відплатити за гостинність,
Коля-привоз навіть пречудовий пас віддав поляку,
але той з шести метрів не забив, лошара...
