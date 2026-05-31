Ярмоленко в матче с Польшей отметил капитанский юбилей

Getty Images/Global Images Ukraine

На матч с Польшей (2:0) сборную Украины 30-й раз в истории вывел на поле Андрей Ярмоленко. Он стал четвертым футболистом национальной дружины после Андрея Шевченко, Анатолия Тимощука и Олега Лужного, достигшим этого рубежа. 11 раз Ярмоленко надевал капитанскую повязку в товарищеских поединках, 9 – в чемпионатах Европы, 6 – в Лиге наций и 4 – в чемпионатах мира.

В качестве капитана сборной Андрей дебютировал 3 июня 2018 года в товарищеском поединке на нейтральном поле с Албанией (4:1). В играх под «присмотром» Ярмоленко украинцы одержали 12 побед, 7 встреч завершили вничью, 11 проиграли, 42 мяча забили, 48 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 капитанов-гвардейцев сборной Украины

И

В

Н

П

М

О

%

Андрей ШЕВЧЕНКО

58

24

20

14

83-60

92

52,9

Анатолий ТИМОЩУК

41

21

8

12

76-40

71

57,7

Олег ЛУЖНЫЙ

39

13

16

10

50-45

55

47,0

Андрей ЯРМОЛЕНКО

30

12

7

11

42-48

43

47,8

Андрей ПЯТОВ

24

15

6

3

40-21

51

70,8

Руслан РОТАНЬ

24

15

3

6

28-14

48

66,7

Николай МАТВИЕНКО

14

7

3

4

22-20

24

57,1

Александр ГОЛОВКО

14

4

5

5

14-15

17

40,5

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

12

7

2

3

16-10

23

63,9

Александр ШОВКОВСКИЙ

12

6

3

3

17-8

21

58,3
