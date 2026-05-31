Ярмоленко в матче с Польшей отметил капитанский юбилей
Хавбек «Динамо» 30-й раз вывел на поле сборную Украины
На матч с Польшей (2:0) сборную Украины 30-й раз в истории вывел на поле Андрей Ярмоленко. Он стал четвертым футболистом национальной дружины после Андрея Шевченко, Анатолия Тимощука и Олега Лужного, достигшим этого рубежа. 11 раз Ярмоленко надевал капитанскую повязку в товарищеских поединках, 9 – в чемпионатах Европы, 6 – в Лиге наций и 4 – в чемпионатах мира.
В качестве капитана сборной Андрей дебютировал 3 июня 2018 года в товарищеском поединке на нейтральном поле с Албанией (4:1). В играх под «присмотром» Ярмоленко украинцы одержали 12 побед, 7 встреч завершили вничью, 11 проиграли, 42 мяча забили, 48 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 капитанов-гвардейцев сборной Украины
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
58
|
24
|
20
|
14
|
83-60
|
92
|
52,9
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
41
|
21
|
8
|
12
|
76-40
|
71
|
57,7
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
39
|
13
|
16
|
10
|
50-45
|
55
|
47,0
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
30
|
12
|
7
|
11
|
42-48
|
43
|
47,8
|
Андрей ПЯТОВ
|
24
|
15
|
6
|
3
|
40-21
|
51
|
70,8
|
Руслан РОТАНЬ
|
24
|
15
|
3
|
6
|
28-14
|
48
|
66,7
|
Николай МАТВИЕНКО
|
14
|
7
|
3
|
4
|
22-20
|
24
|
57,1
|
Александр ГОЛОВКО
|
14
|
4
|
5
|
5
|
14-15
|
17
|
40,5
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
12
|
7
|
2
|
3
|
16-10
|
23
|
63,9
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
12
|
6
|
3
|
3
|
17-8
|
21
|
58,3
