Ярмоленко в матче с Польшей отметил капитанский юбилей

На матч с Польшей (2:0) сборную Украины 30-й раз в истории вывел на поле Андрей Ярмоленко. Он стал четвертым футболистом национальной дружины после Андрея Шевченко, Анатолия Тимощука и Олега Лужного, достигшим этого рубежа. 11 раз Ярмоленко надевал капитанскую повязку в товарищеских поединках, 9 – в чемпионатах Европы, 6 – в Лиге наций и 4 – в чемпионатах мира.

В качестве капитана сборной Андрей дебютировал 3 июня 2018 года в товарищеском поединке на нейтральном поле с Албанией (4:1). В играх под «присмотром» Ярмоленко украинцы одержали 12 побед, 7 встреч завершили вничью, 11 проиграли, 42 мяча забили, 48 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

