Флорентино ПЕРЕС: «Я скорее умру, но не позволю, чтобы он был в Реале»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал предстоящие изменения в уставе клуба и еще раз подчеркнул, что не видит «Реал» частной собственностью одного человека.

«Реал Мадрид не может принадлежать человеку, который случайно пришел и не имеет достаточных средств, или берет кредиты, чтобы им владеть. Я скорее умру, но не позволю, чтобы такой человек был в клубе.

Я не успокоюсь, пока экономические активы клуба полностью не останутся в собственности. Даже если кто-то захочет купить долю клуба, это будет решать совет директоров путем референдума. Но такая доля не будет иметь реальной власти – это скорее вопрос имиджа.

Мы хотим достичь уровня в 2 миллиарда евро дохода как можно быстрее», – добавил Перес.