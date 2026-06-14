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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Я скорее умру, но не позволю, чтобы он был в Реале»
Испания
14 июня 2026, 05:02 |
999
0

Флорентино ПЕРЕС: «Я скорее умру, но не позволю, чтобы он был в Реале»

Президент «бланкос» – о будущем клуба

14 июня 2026, 05:02 |
999
0
Флорентино ПЕРЕС: «Я скорее умру, но не позволю, чтобы он был в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал предстоящие изменения в уставе клуба и еще раз подчеркнул, что не видит «Реал» частной собственностью одного человека.

«Реал Мадрид не может принадлежать человеку, который случайно пришел и не имеет достаточных средств, или берет кредиты, чтобы им владеть. Я скорее умру, но не позволю, чтобы такой человек был в клубе.

Я не успокоюсь, пока экономические активы клуба полностью не останутся в собственности. Даже если кто-то захочет купить долю клуба, это будет решать совет директоров путем референдума. Но такая доля не будет иметь реальной власти – это скорее вопрос имиджа.

Мы хотим достичь уровня в 2 миллиарда евро дохода как можно быстрее», – добавил Перес.

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Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
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