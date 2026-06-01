  4. МИКОЛЕНКО: «Да, мы не выиграли 5:0, но победили 2:0 и не пропустили»
МИКОЛЕНКО: «Да, мы не выиграли 5:0, но победили 2:0 и не пропустили»

Левый фулбек сборной Украины – о победе над Польшей в товарищеском матче (2:0)

Getty Images/Global Images Ukraine

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу команды над Польшей в товарищеском матче (2:0):

– Какие, по вашему мнению, изменения в игре после прихода Андреа Мальдеры?

– Как видите, все видно на поле. Я думаю, что фанаты, болельщики у телевизоров наслаждались футболом. Да, мы не выиграли 5:0, но победили 2:0, мы не пропустили. В обороне, я считаю, хорошо сыграли.

– Но Матвиенко должен что-то занести Трубину [ошибка Николая и сейв Анатолия]?

– Ну это у Матвиенко спрашивайте. Немножко бывает такое, это рабочие моменты. В атаке очень хорошие голы. У нас было три неполных тренировки, переезд. Вчера я сказал, что переезд был семь часов, а на самом деле восемь, потому что -1 час. Было нелегко физически. Но морально мы понимали, что нужно и как нужно играть в футбол.

– Как раздевалка? Изменилась?

– Такая же, но когда выигрываешь, все счастливы. У нас футболисты очень ответственные, особенно защита. И как вы видели, не было особо больших проблем, чтобы кто-то провалился. И это заслуга тренерского штаба, то, что они донесли до нас всю информацию за эти 2,5–3 дня, и, наверное, заслуга также футболистов, что они ответственно к этому отнеслись.

Видеообзор матча Польша – Украина (0:2)

