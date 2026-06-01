РОМАНЧУК: «Я готов играть в сборной Украины на любой позиции»
Дебютант украинской национальной команды прокомментировал итог матча с Польшей
Дебютант сборной Украины Александр Романчук прокомментировал результат товарищеского матча с командой Польши (2:0):
– Конечно, я счастлив быть здесь и защищать эту команду, главную команду нашей страны. Главное, что мы победили. Неважно, какая была игра, я рад, что мы победили и что смогли порадовать наших болельщиков и людей, которые нас защищают. И если хотя бы кому-то мы могли подарить улыбку на лице, это уже хорошо.
– Что тренер сказал вам после замены в перерыве?
– Сказал, «спасибо за первый тайм, молодец, отдыхай». И все.
– Вы провели всего две тренировки с Андреа Мальдерой. Как команда успела приспособиться к его требованиям?
– Конечно, это нелегко. Прежде всего, очень мало времени. Так как он сказал, что мы хотим искать отмазок. Старались сконцентрироваться на максимум, слушать его и выполнять все на поле.
Конечно, моя позиция не очень удобна для меня – правым защитником. Но я готов играть в сборной на любой позиции. Футболист должен адаптироваться ко всему. Я думаю, что если у меня будет еще шанс в следующий раз проявить себя на этой позиции, то уже я буду увереннее играть.
– Сегодня было очень большое давление от трибун. Вас из самой разминки освистывали. Как вы это восприняли?
– Честно, я даже не заметил. Я даже не обращаю внимания на это. Когда выходишь на поле, думаешь только о разминке и о концентрации на игре. Если кто-то кричал или нет, то я даже не обратил внимания.
Видеообзор матча Польша – Украина (0:2)
