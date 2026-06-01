РОМАНЧУК: «Я готов играть в сборной Украины на любой позиции»

Дебютант украинской национальной команды прокомментировал итог матча с Польшей

Getty Images/Global Images Ukraine. Олександр Романчук

Дебютант сборной Украины Александр Романчук прокомментировал результат товарищеского матча с командой Польши (2:0):

– Конечно, я счастлив быть здесь и защищать эту команду, главную команду нашей страны. Главное, что мы победили. Неважно, какая была игра, я рад, что мы победили и что смогли порадовать наших болельщиков и людей, которые нас защищают. И если хотя бы кому-то мы могли подарить улыбку на лице, это уже хорошо.

– Что тренер сказал вам после замены в перерыве?

– Сказал, «спасибо за первый тайм, молодец, отдыхай». И все.

– Вы провели всего две тренировки с Андреа Мальдерой. Как команда успела приспособиться к его требованиям?

– Конечно, это нелегко. Прежде всего, очень мало времени. Так как он сказал, что мы хотим искать отмазок. Старались сконцентрироваться на максимум, слушать его и выполнять все на поле.

Конечно, моя позиция не очень удобна для меня – правым защитником. Но я готов играть в сборной на любой позиции. Футболист должен адаптироваться ко всему. Я думаю, что если у меня будет еще шанс в следующий раз проявить себя на этой позиции, то уже я буду увереннее играть.

– Сегодня было очень большое давление от трибун. Вас из самой разминки освистывали. Как вы это восприняли?

– Честно, я даже не заметил. Я даже не обращаю внимания на это. Когда выходишь на поле, думаешь только о разминке и о концентрации на игре. Если кто-то кричал или нет, то я даже не обратил внимания.

Александр Романчук (1999) сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина дебют товарищеские матчи
Даниил Агарков Источник: UA-Football
