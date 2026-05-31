Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками

Бывший нападающий национальной сборной Украины Владимир Гоменюк эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о контрольном поединке Польша – Украина, в котором гости оказались сильнее – 2:0.

«И хотя говорят, что победителей не судят, все же игра украинской сборной не произвела целостного впечатления. Хватало досадных просчетов и если бы не наш безупречный вратарь Анатолий Трубин, то неприятностей не удалось бы избежать. Я склоняюсь к тому, что более справедливым был бы ничейный итог.

Что понравилось в действиях украинской сборной? Прежде всего, настроенность, все футболисты горели желанием сыграть через не могу. Была очень высокая реализация. Кроме Трубина отметил бы стопера Эдуарда Сарапия, хорошо предсказывающего ход событий на футбольном поле, умело игравшего на опережение. Он быстро прогрессирует и может обострить борьбу за место в стартовом составе.

Удалось ли удивить поляков какими-то домашними заготовками? По-моему, хозяева так и не привыкли к перемещениям левого полузащитника Георгия Судакова в центральную зону, освобождая пространство для подключений флангового защитника Виталия Миколенко.

Убежден, что победа во Вроцлаве должна придать уверенности, как нашим футболистам, так и новому тренерскому штабу во главе с итальянцем Андреа Мальдерой. Увидим, как в ближайшие дни будет проведена работа над исправлением ошибок, потому что следующий спарринг-партнер – датчане, очень грозен именно в родных стенах».

Ранее Андрей Ярмоленко официально побил рекорд Андрея Шевченко.