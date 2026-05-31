Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками
Сборная УКРАИНЫ
31 мая 2026, 22:19 |
1249
1

Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками

Польская сборная вынуждена была капитулировать перед Трубиным

31 мая 2026, 22:19 |
1249
1 Comments
Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший нападающий национальной сборной Украины Владимир Гоменюк эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о контрольном поединке Польша – Украина, в котором гости оказались сильнее – 2:0.

«И хотя говорят, что победителей не судят, все же игра украинской сборной не произвела целостного впечатления. Хватало досадных просчетов и если бы не наш безупречный вратарь Анатолий Трубин, то неприятностей не удалось бы избежать. Я склоняюсь к тому, что более справедливым был бы ничейный итог.

Что понравилось в действиях украинской сборной? Прежде всего, настроенность, все футболисты горели желанием сыграть через не могу. Была очень высокая реализация. Кроме Трубина отметил бы стопера Эдуарда Сарапия, хорошо предсказывающего ход событий на футбольном поле, умело игравшего на опережение. Он быстро прогрессирует и может обострить борьбу за место в стартовом составе.

Удалось ли удивить поляков какими-то домашними заготовками? По-моему, хозяева так и не привыкли к перемещениям левого полузащитника Георгия Судакова в центральную зону, освобождая пространство для подключений флангового защитника Виталия Миколенко.

Убежден, что победа во Вроцлаве должна придать уверенности, как нашим футболистам, так и новому тренерскому штабу во главе с итальянцем Андреа Мальдерой. Увидим, как в ближайшие дни будет проведена работа над исправлением ошибок, потому что следующий спарринг-партнер – датчане, очень грозен именно в родных стенах».

Ранее Андрей Ярмоленко официально побил рекорд Андрея Шевченко.

По теме:
К ЧМ-2026 готовы. Германия разгромила Финляндию, отгрузив 4 мяча
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
ЛЕВАНДОВСКИ: «Украинцы реализовали больше моментов, чем у них было»
инсайд Мнение эксперта сборная Украины по футболу товарищеские матчи сборная Польши по футболу Польша - Украина Анатолий Трубин Владимир Гоменюк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
Хоккей | 30 мая 2026, 23:41 4
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал

Финляндия обыграла Канаду

Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Бокс | 30 мая 2026, 23:20 2
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира

Состоялся чемпионский бой в полутяжелом весе

РАВАНЕЛЛИ: «Он недостоин Ювентуса, тратит три часа, чтобы отдать пас»
Футбол | 31.05.2026, 22:14
РАВАНЕЛЛИ: «Он недостоин Ювентуса, тратит три часа, чтобы отдать пас»
РАВАНЕЛЛИ: «Он недостоин Ювентуса, тратит три часа, чтобы отдать пас»
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Теннис | 31.05.2026, 16:20
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
ФОТО. Сотни арестованных. Фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже
Футбол | 31.05.2026, 14:43
ФОТО. Сотни арестованных. Фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже
ФОТО. Сотни арестованных. Фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
особливо запам'ятався сейв Трубіна після удару поляка,
який отримав вивірений пас від Колі-привоза.
Ответить
+2
Популярные новости
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 9
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
31.05.2026, 13:50 119
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 7
Бокс
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем