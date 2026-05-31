Ярмоленко официально побил рекорд Шевченко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко вписал своё имя в историю сборной Украины, превзойдя достижение легендарного Андрея Шевченко.

В матче против Польши он отличился забитым мячом в возрасте 36 лет и стал самым возрастным автором гола в истории национальной команды. Ранее этот рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в последний раз забивал за сборную в 35-летнем возрасте.

Ранее вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Польшей (2:0) в дебютном матче Андреа Мальдеры во главе национальной команды.