31 мая 2026, 20:57 | Обновлено 31 мая 2026, 21:11
ЯРМОЛЕНКО: «Рекорд Шевченко? Я сразу же обратился к Мальдере после матча»

Лидер сборной – о матче с поляками

УАФ. Андреа Мальдера

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Польшей (2:0) в дебютном матче Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

«Прекрасное настроение. Очень приятно вернуться в сборную и отличиться голом после возвращения. Хочу поблагодарить главного тренера – я сказал ему это сразу после игры. Без него я бы не пережил этих эмоций.

Конечно, это приятно, но для меня самое важное – помогать команде. Я знаю о рекорде, но не зацикливаюсь на этом. Главное – приносить пользу сборной и помогать молодым футболистам развиваться.

За последние три дня мы провели много теоретических занятий. Нам подробно объясняли, как действовать в разных ситуациях, куда открываться и как двигаться. Не было какой-то одной конкретной задачи. На поле я получал настоящее удовольствие от игры.

Все требования были четко донесены. Нам еще нужно время, чтобы полностью адаптироваться к новым идеям и показывать еще более качественный футбол. Но уже сегодня в отдельных эпизодах команда выглядела очень неплохо», – подытожил Ярмоленко.

Дмитрий Олийченко Источник: MEGOGO
