Ванат и Цыганков могут потерять солидные деньги, если останутся в Жироне
В контрактах игроков каталонского клуба прописано понижение зарплаты после вылета в Сегунду
Футболисты сборной Украины – форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков – могут понести существенные финансовые потери после вылета «Жироны».
Каталонский клуб сыграл вничью в матче 38-го тура против «Эльче» (1:1) и вылетел в Сегунду. Подопечные Мичела заняли 19-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.
Журналист Иван Кирос сообщил детали, которые прописаны в контрактах футболистов – зарплата игроков «Жироны» будет понижена в два раза согласно условиям соглашений с клубом:
«Нет ни одного пункта об автоматическом увольнении кого-либо из-за понижения команды. Но все, кто останется играть во втором по силе дивизионе, потеряют 50% своей зарплаты», – написал журналист.
В нынешнем сезоне Ванат провел 29 матчей за «Жирону», забил десять голов и отдал два ассиста. В активе Цыганкова – 34 игры, семь забитых мячей и пять результативных передач.
Que sepa no hay ninguna cláusula de liberación automática por descenso en el Girona FC.— Ivan Quirós (@QuirosRuiz) May 31, 2026
Eso sí, a la mayoría se les reduce a la mitad el sueldo jugando en 2ª y a algunos las cláusulas de rescisión, como la de Fran Beltrán por ejemplo, que pasa a ser de 1M€. pic.twitter.com/7M0c476LM9
