Ванат и Цыганков могут потерять солидные деньги, если останутся в Жироне

Футболисты сборной Украины – форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков – могут понести существенные финансовые потери после вылета «Жироны».

Каталонский клуб сыграл вничью в матче 38-го тура против «Эльче» (1:1) и вылетел в Сегунду. Подопечные Мичела заняли 19-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

Журналист Иван Кирос сообщил детали, которые прописаны в контрактах футболистов – зарплата игроков «Жироны» будет понижена в два раза согласно условиям соглашений с клубом:

«Нет ни одного пункта об автоматическом увольнении кого-либо из-за понижения команды. Но все, кто останется играть во втором по силе дивизионе, потеряют 50% своей зарплаты», – написал журналист.

В нынешнем сезоне Ванат провел 29 матчей за «Жирону», забил десять голов и отдал два ассиста. В активе Цыганкова – 34 игры, семь забитых мячей и пять результативных передач.