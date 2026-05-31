Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук стал автором первого гола сборной Украины под руководством Мальдеры
Сборная УКРАИНЫ
31 мая 2026, 20:11 | Обновлено 31 мая 2026, 20:12
343
0

Яремчук стал автором первого гола сборной Украины под руководством Мальдеры

Вспомним всех авторов первых голов под руководством каждого тренера сборной Украины

31 мая 2026, 20:11 | Обновлено 31 мая 2026, 20:12
343
0
Яремчук стал автором первого гола сборной Украины под руководством Мальдеры
УАФ. Роман Яремчук

Роман Яремчук стал автором первого гола сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры.

Произошло это в выездном товарищеском матче против сборной Польши.

В этой связи вспомним всех авторов первых голов под руководством каждого тренера сборной Украины.

Авторы первых голов под руководством каждого тренера сборной Украины

  • Андреа Мальдера – Роман Яремчук, в ворота сборной Польши
  • Сергей Ребров – Виктор Цыганков, в ворота сборной Германии
  • Александр Петраков – Роман Яремчук, в ворота сборной Казахстана
  • Андрей Шевченко – Андрей Ярмоленко, в ворота сборной Исландии
  • Михаил Фоменко – Николай Морозюк, в ворота сборной Норвегии
  • Александр Заваров – Александр Кучер, в ворота сборной Болгарии
  • Юрий Калитвинцев – Евгений Селезнев, в ворота сборной Польши
  • Мирон Маркевич – Александр Алиев, в ворота сборной Литвы
  • Алексей Михайличенко – Артем Милевский, в ворота сборной Кипра
  • Олег Блохин – Адриан Пуканыч, в ворота сборной Ливии
  • Леонид Буряк – Сергей Шищенко, в ворота сборной Румынии
  • Валерий Лобановский – Андрей Шевченко, в ворота сборной Болгарии
  • Анатолий Коньков – Тимерлан Гусейнов, в ворота сборной Эстонии
  • Йожеф Сабо – Сергей Коновалов, в ворота сборной Эстонии
  • Олег Базилевич – Сергей Коновалов, в ворота сборной Израиля
  • Николай Павлов – Юрий Максимов, в ворота сборной Беларуси
  • Виктор Прокопенко – Иван Гецко, в ворота сборной Венгрии
По теме:
Феерический камбэк. Ярмоленко признан Львом матча с Польшей
Ярмоленко забил 47-й гол за сборную Украины. Сколько до рекорда Шевченко?
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу статистика Роман Яремчук Польша - Украина Андреа Мальдера
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30 мая 2026, 19:41 8
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов

Гол Арсенала в ворота ПСЖ не должен быть засчитан

Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Футбол | 31.05.2026, 07:32
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Теннис | 31.05.2026, 16:20
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Слотом. Ливерпуля объявил об уходе Конате
Футбол | 31.05.2026, 19:13
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Слотом. Ливерпуля объявил об уходе Конате
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Слотом. Ливерпуля объявил об уходе Конате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 3
Бокс
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 8
Футбол
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
30.05.2026, 22:05 114
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем