Сборная УКРАИНЫ
Яремчук стал автором первого гола сборной Украины под руководством Мальдеры
Вспомним всех авторов первых голов под руководством каждого тренера сборной Украины
Роман Яремчук стал автором первого гола сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры.
Произошло это в выездном товарищеском матче против сборной Польши.
В этой связи вспомним всех авторов первых голов под руководством каждого тренера сборной Украины.
Авторы первых голов под руководством каждого тренера сборной Украины
- Андреа Мальдера – Роман Яремчук, в ворота сборной Польши
- Сергей Ребров – Виктор Цыганков, в ворота сборной Германии
- Александр Петраков – Роман Яремчук, в ворота сборной Казахстана
- Андрей Шевченко – Андрей Ярмоленко, в ворота сборной Исландии
- Михаил Фоменко – Николай Морозюк, в ворота сборной Норвегии
- Александр Заваров – Александр Кучер, в ворота сборной Болгарии
- Юрий Калитвинцев – Евгений Селезнев, в ворота сборной Польши
- Мирон Маркевич – Александр Алиев, в ворота сборной Литвы
- Алексей Михайличенко – Артем Милевский, в ворота сборной Кипра
- Олег Блохин – Адриан Пуканыч, в ворота сборной Ливии
- Леонид Буряк – Сергей Шищенко, в ворота сборной Румынии
- Валерий Лобановский – Андрей Шевченко, в ворота сборной Болгарии
- Анатолий Коньков – Тимерлан Гусейнов, в ворота сборной Эстонии
- Йожеф Сабо – Сергей Коновалов, в ворота сборной Эстонии
- Олег Базилевич – Сергей Коновалов, в ворота сборной Израиля
- Николай Павлов – Юрий Максимов, в ворота сборной Беларуси
- Виктор Прокопенко – Иван Гецко, в ворота сборной Венгрии
