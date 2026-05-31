Яремчук забил 18-й гол за сборную Украины

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил 18-й гол за национальную команду.

Случилось это в первом тайме товарищеского матча против сборной Польши.

Это гол стал первым под руководством Андреа Мальдеры во главе украинской сборной.

Только три игрока в истории сборной Украины забивали больше Яремчука: Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (47 – с учетом гола в ворота Польши 31.05) и Евгений Коноплянка (21).

Лучшие бомбардиры сборной Украины

48 – Андрей Шевченко

47 – Андрей Ярмоленко (с учетом гола в ворота Польши 31.05)

21 – Евгений Коноплянка

18 – Роман Яремчук

15 – Сергей Ребров

13 – Олег Гусев

13 – Виктор Цыганков

12 – Сергей Назаренко

12 – Александр Зинченко

11 – Евгений Селезнев

11 – Артем Довбик

10 – Руслан Малиновский

Вспомним, в ворота которых сборных забивал Роман Яремчук.

Голы Романа Яремчука за сборную Украины (18)