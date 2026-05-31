  Яремчук забил 18-й гол за сборную Украины
31 мая 2026, 19:27 | Обновлено 31 мая 2026, 20:08
Яремчук забил 18-й гол за сборную Украины

Вспомним лучших бомбардиров сборной Украины и соперников, в ворота которых забивал Яремчук

Яремчук забил 18-й гол за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил 18-й гол за национальную команду.

Случилось это в первом тайме товарищеского матча против сборной Польши.

Это гол стал первым под руководством Андреа Мальдеры во главе украинской сборной.

Только три игрока в истории сборной Украины забивали больше Яремчука: Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (47 – с учетом гола в ворота Польши 31.05) и Евгений Коноплянка (21).

Лучшие бомбардиры сборной Украины

  • 48 – Андрей Шевченко
  • 47 – Андрей Ярмоленко (с учетом гола в ворота Польши 31.05)
  • 21 – Евгений Коноплянка
  • 18 – Роман Яремчук
  • 15 – Сергей Ребров
  • 13 – Олег Гусев
  • 13 – Виктор Цыганков
  • 12 – Сергей Назаренко
  • 12 – Александр Зинченко
  • 11 – Евгений Селезнев
  • 11 – Артем Довбик
  • 10 – Руслан Малиновский

Вспомним, в ворота которых сборных забивал Роман Яремчук.

Голы Романа Яремчука за сборную Украины (18)

  • 2026: ТМ, Польша
  • 2024: ЛН, Албания
  • 2024: ЧЕ, Словакия
  • 2024: ТМ, Молдова
  • 2024: КЧЕ, Босния и Герцеговина
  • 2022: КЧМ, Шотландия
  • 2021: КЧМ, Финляндия
  • 2021: КЧМ, Казахстан
  • 2021: ЧЕ, Северная Македония
  • 2021: ЧЕ, Нидерланды
  • 2021: ТМ, Кипр
  • 2021: КЧМ, Казахстан
  • 2020: ЛН, Германия
  • 2019: КЧЕ, Сербия
  • 2019: КЧЕ, Португалия
  • 2019: ТМ, Нигерия
  • 2019: КЧЕ, Люксембург
  • 2019: КЧЕ, Сербия
