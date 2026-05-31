Яремчук забил 18-й гол за сборную Украины
Вспомним лучших бомбардиров сборной Украины и соперников, в ворота которых забивал Яремчук
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил 18-й гол за национальную команду.
Случилось это в первом тайме товарищеского матча против сборной Польши.
Это гол стал первым под руководством Андреа Мальдеры во главе украинской сборной.
Только три игрока в истории сборной Украины забивали больше Яремчука: Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (47 – с учетом гола в ворота Польши 31.05) и Евгений Коноплянка (21).
Лучшие бомбардиры сборной Украины
- 48 – Андрей Шевченко
- 47 – Андрей Ярмоленко (с учетом гола в ворота Польши 31.05)
- 21 – Евгений Коноплянка
- 18 – Роман Яремчук
- 15 – Сергей Ребров
- 13 – Олег Гусев
- 13 – Виктор Цыганков
- 12 – Сергей Назаренко
- 12 – Александр Зинченко
- 11 – Евгений Селезнев
- 11 – Артем Довбик
- 10 – Руслан Малиновский
Вспомним, в ворота которых сборных забивал Роман Яремчук.
Голы Романа Яремчука за сборную Украины (18)
- 2026: ТМ, Польша
- 2024: ЛН, Албания
- 2024: ЧЕ, Словакия
- 2024: ТМ, Молдова
- 2024: КЧЕ, Босния и Герцеговина
- 2022: КЧМ, Шотландия
- 2021: КЧМ, Финляндия
- 2021: КЧМ, Казахстан
- 2021: ЧЕ, Северная Македония
- 2021: ЧЕ, Нидерланды
- 2021: ТМ, Кипр
- 2021: КЧМ, Казахстан
- 2020: ЛН, Германия
- 2019: КЧЕ, Сербия
- 2019: КЧЕ, Португалия
- 2019: ТМ, Нигерия
- 2019: КЧЕ, Люксембург
- 2019: КЧЕ, Сербия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гол Арсенала в ворота ПСЖ не должен быть засчитан
Сергей Лапин – о бое Александра с Верховеном