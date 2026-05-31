Главный фаворит на трофей Ролан Гаррос выбил лаки-лузера в 1/8 финала

Третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

В четвертом раунде мейджора Зверев в трех сетах переиграл лаки-лузера Йеспера Де Йонга (Нидерланды, ATP 106) за 2 часа и 16 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/8 финала

Йеспер Де Йонг (Нидерланды) [LL] – Александр Зверев (Германия) [2] – 6:7 (3:7), 4:6, 1:6