Без игроков Реала и Барсы. Обнародована символическая сборная ЛЧ 2025/26

УЕФА назвал 11 лучших футболистов, вошедших в символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Победителем нынешнего турнира стал французский ПСЖ, который обыграл в финале «Арсенал» (1:1, 4:3 по пен.).

От парижского клуба, как новоиспеченного чемпиона, в состав попали сразу пять футболистов, тогда как от «Арсенала» – трое.

Заметным стало отсутствие в сборной футболистов из испанских грандов – «Реала» и «Барселоны», синхронно выбывших из турнира в 1/4 финала.

Символическая сборная Лиги чемпионов 2025/26:

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»)

Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ), Габриэл Магальяес («Арсенал»), Маркиньос (ПСЖ), Маркос Льоренте («Атлетико»)

Полузащитники: Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Деклан Райс («Арсенал»), Майкл Олисе («Бавария»)

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле (ПСЖ)