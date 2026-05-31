ФОТО. Игрок Реала признан открытием сезона в Лиге чемпионов

Атакующий игрок мадридского «Реала» Арда Гюлер признан открытием сезона в Лиге чемпионов.

Турецкий футболист сыграл в прошлом сезоне главного европейского турнира 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

«Реал» в Лиге чемпионов дошел до четвертьфинала, где по сумме двух матчей со счетом 4:6 уступил «Баварии».

Всего в сезоне Гюлер провел 51 матч за мадридский клуб, в которых забил 6 голов и отдал 14 ассистов.

