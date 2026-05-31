ФОТО. Игрок Реала признан открытием сезона в Лиге чемпионов
Арда Гюлер получил индивидуальную награду по итогам сезона
Атакующий игрок мадридского «Реала» Арда Гюлер признан открытием сезона в Лиге чемпионов.
Турецкий футболист сыграл в прошлом сезоне главного европейского турнира 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
«Реал» в Лиге чемпионов дошел до четвертьфинала, где по сумме двух матчей со счетом 4:6 уступил «Баварии».
Всего в сезоне Гюлер провел 51 матч за мадридский клуб, в которых забил 6 голов и отдал 14 ассистов.
Ранее был назван лучший игрок сезона в Лиге чемпионов.
🏆 2025/26 UEFA Champions League Revelation of the Season: Arda Güler 🇹🇷✨ #UCL pic.twitter.com/MPH067KI89— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026
