Хвича Кварацхелия – лучший футболист Лиги чемпионов

Атакующий игрок Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов. Это его первая награда такого рода.

Грузинский футболист во второй раз подряд выиграл турнир с «ПСЖ», набрав «10+6» в 16 матчах. В финальном матче с «Арсеналом» он заработал пенальти.

25-летний грузин стал третьим бомбардиром Лиги чемпионов прошлого сезона, пропустив вперед только Килиана Мбаппе и Гарри Кейна. За весь футбольный год Хвича Кварацхелия забил 19 мячей и оформил 11 ассистов в 48 матчах.