Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хвича Кварацхелия – лучший футболист Лиги чемпионов
Лига чемпионов
31 мая 2026, 18:29 | Обновлено 31 мая 2026, 18:30
793
1

Хвича Кварацхелия – лучший футболист Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия был вне конкуренции в Лиге чемпионов

31 мая 2026, 18:29 | Обновлено 31 мая 2026, 18:30
793
1 Comments
Хвича Кварацхелия – лучший футболист Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий игрок Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов. Это его первая награда такого рода.

Грузинский футболист во второй раз подряд выиграл турнир с «ПСЖ», набрав «10+6» в 16 матчах. В финальном матче с «Арсеналом» он заработал пенальти.

25-летний грузин стал третьим бомбардиром Лиги чемпионов прошлого сезона, пропустив вперед только Килиана Мбаппе и Гарри Кейна. За весь футбольный год Хвича Кварацхелия забил 19 мячей и оформил 11 ассистов в 48 матчах.

По теме:
ФОТО. Игрок Реала признан открытием сезона в Лиге чемпионов
Легенда Ман Юнайтед вступился за игрока Арсенала, не забившего пенальти
«Это отличный сезон». Анри встал на защиту Арсенала после финала ЛЧ
Хвича Кварацхелия Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Гарри Кейн Килиан Мбаппе
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30 мая 2026, 23:01 0
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Теннис | 31 мая 2026, 13:50 95
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!

Марта в двух сетах справилась с третьей ракеткой мира в матче четвертого раунда мейджора

Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ФК Куликов-Белка стал чемпионом Второй лиги
Футбол | 31.05.2026, 16:04
ФК Куликов-Белка стал чемпионом Второй лиги
ФК Куликов-Белка стал чемпионом Второй лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
очевидный кандидат на ЗМ
Ответить
+1
Популярные новости
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 3
Бокс
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 10
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем