Хвича назвал вещь, которая помогла ПСЖ выиграть Лигу чемпионов

Грузинский вингер парижского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:

«Это действительно невероятно. Я не могу описать свои эмоции. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды. У нас был тяжелый сезон, но мы показали, на что способны. Сегодня мы стали двукратными чемпионами.

В серии пенальти нужна удача, но нужно и упорно работать над этим, и мы это сделали. Я считаю, что мы заслужили победу, ведь у нас было много моментов для взятия ворот».