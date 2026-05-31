  4. Хвича назвал вещь, которая помогла ПСЖ выиграть Лигу чемпионов
31 мая 2026, 02:50
Хвича назвал вещь, которая помогла ПСЖ выиграть Лигу чемпионов

Вингер «ПСЖ» прокомментировал победу над «Арсеналом»

Getty Images/Global Images Ukraine

Грузинский вингер парижского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:

«Это действительно невероятно. Я не могу описать свои эмоции. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды. У нас был тяжелый сезон, но мы показали, на что способны. Сегодня мы стали двукратными чемпионами.

В серии пенальти нужна удача, но нужно и упорно работать над этим, и мы это сделали. Я считаю, что мы заслужили победу, ведь у нас было много моментов для взятия ворот».

Хвича Кварацхелия Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал
Дмитрий Вус Источник: BBC
