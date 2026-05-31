Бывший игрок сборной Украины: «Жду от Мальдеры атакующего футбола»

Бывший полузащитник сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на товарищеский матч Польша — Украина, который состоится во Вроцлаве.

«Конечно, ожидать, что после тех двух дней подготовки во Львове новому наставнику нашей сборной Андреа Мальдере удастся изменить «рисунок» игры подопечных – нереально. Это длительный процесс. Вот почему, на мой взгляд, сегодня во Вроцлаве гости будут действовать в привычном стиле – от обороны, разве что более агрессивно в третьей зоне.

Многое будет зависеть от настроя, ведь за спиной, особенно у легионеров, – изнурительный сезон, они уже мысленно в отпуске. Остается надеяться, что Мальдера с его ассистентами – Владимиром Езерским и Тарасом Степаненко, которые в свое время отличались именно неуступчивостью и мотивацией, сумеют достучаться до новых подопечных.

Склоняюсь к тому, что поддержка 12-го игрока должна помочь полякам одержать верх – 1:0».