  4. Иван ГЕЦКО: «Думаю, матч Польша – Украина завершится боевой ничьей»
31 мая 2026, 12:49 | Обновлено 31 мая 2026, 12:53
Иван ГЕЦКО: «Думаю, матч Польша – Украина завершится боевой ничьей»

Бывший игрок национальной сборной Украины ожидает интересной игры против Польши

УАФ. Иван Гецко

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от матча «сине-желтых» против Польши.

«Прежде всего, мне интересно будет посмотреть в матче против Польши, в каком функциональном состоянии находится наша сборная. И, конечно же, будет интересно посмотреть, что нового принесет Мальдера в игру Украины. Также ожидаю прилив свежей крови – несколько перспективных новичков в составе Украины есть. Надеюсь, тренер даст шанс всем новичкам дебютировать, а те проявят себя с лучшей стороны, докажут, что ничем не хуже звезд сине-желтых.

Надеюсь, что наши ребята подойдут к матчу профессионально, а не выйдут играть спокойно. Понимаю, конец сезона, все уставшие, но все профессионалы и должны этот статус подтвердить. Нужно выкладываться на все 100% в любом матче за сборную, даже если он товарищеский.

Если тренер с амбициями, то его первой футбольной заповедью должно быть – в каждом матче нужно играть только на победу. Я, даже играя за ветеранов, выхожу на поле всегда нацеленным на победу. Конечно, против Польши будет товарищеская игра, но, по-моему, Мальдера должен стремиться победить в ней, стартовать с виктории во главе сине-желтых.

Что касается прогноза, то думаю, что все завершится боевой ничьей 2:2. Мировая будет хорошим результатом, мне кажется», – сказал Гецко.

Матч Польша – Украина состоится в воскресенье, 31 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.

Иван Гецко сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
