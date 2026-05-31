25-летний вингер ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия отреагировал на провокационный вопрос российского пропагандиста после финала Лиги чемпионов.

В решающем матче еврокубка парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). По случаю победы грузин решил пообщаться с журналистами, среди которых неожиданно оказался и представитель страны-террориста.

Несмотря на то, что общение проходило на английском и грузинском языках, россиянин спросил у Хвичи на русском: «Можете ли вы рассказать о своих эмоциях по-русски?». На что футболист спокойно ответил на английском: «Нет, я не могу говорить [по-русски], извините», после чего вернулся к общению с представителями СМИ.

С 2019 по 2022 год Кварацхелия выступал за российские клубы «локомотив» и «рубин». После начала полномасштабной войны рф против Украины грузин перешел в батумское «Динамо», а оттуда – в «Наполи».