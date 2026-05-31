ВИДЕО. Хвича ответил на провокацию российского пропагандиста в финале ЛЧ
Грузинский полузащитник ПСЖ отказался говорить по-русски
25-летний вингер ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия отреагировал на провокационный вопрос российского пропагандиста после финала Лиги чемпионов.
В решающем матче еврокубка парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). По случаю победы грузин решил пообщаться с журналистами, среди которых неожиданно оказался и представитель страны-террориста.
Несмотря на то, что общение проходило на английском и грузинском языках, россиянин спросил у Хвичи на русском: «Можете ли вы рассказать о своих эмоциях по-русски?». На что футболист спокойно ответил на английском: «Нет, я не могу говорить [по-русски], извините», после чего вернулся к общению с представителями СМИ.
С 2019 по 2022 год Кварацхелия выступал за российские клубы «локомотив» и «рубин». После начала полномасштабной войны рф против Украины грузин перешел в батумское «Динамо», а оттуда – в «Наполи».
After PSG won the Champions League, a Russian journalist asked Georgian footballer Khvicha Kvaratskhelia a question in Russian:— PUBLIKA (@Publika_ge) May 31, 2026
“Can you talk about your emotions in Russian?”
“No, I can't speak, sorry,” was Khvicha's answer. pic.twitter.com/34bukFdueB
