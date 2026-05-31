Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Хвича ответил на провокацию российского пропагандиста в финале ЛЧ
Лига чемпионов
31 мая 2026, 17:00 | Обновлено 31 мая 2026, 17:03
2458
0

ВИДЕО. Хвича ответил на провокацию российского пропагандиста в финале ЛЧ

Грузинский полузащитник ПСЖ отказался говорить по-русски

31 мая 2026, 17:00 | Обновлено 31 мая 2026, 17:03
2458
0
ВИДЕО. Хвича ответил на провокацию российского пропагандиста в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

25-летний вингер ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия отреагировал на провокационный вопрос российского пропагандиста после финала Лиги чемпионов.

В решающем матче еврокубка парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). По случаю победы грузин решил пообщаться с журналистами, среди которых неожиданно оказался и представитель страны-террориста.

Несмотря на то, что общение проходило на английском и грузинском языках, россиянин спросил у Хвичи на русском: «Можете ли вы рассказать о своих эмоциях по-русски?». На что футболист спокойно ответил на английском: «Нет, я не могу говорить [по-русски], извините», после чего вернулся к общению с представителями СМИ.

С 2019 по 2022 год Кварацхелия выступал за российские клубы «локомотив» и «рубин». После начала полномасштабной войны рф против Украины грузин перешел в батумское «Динамо», а оттуда – в «Наполи».

По теме:
«Это отличный сезон». Анри встал на защиту Арсенала после финала ЛЧ
Французы оккупировали Будапешт. Два титула, два триумфа
«Молодой состав». Капитан ПСЖ сделал дерзкое заявление после победы в ЛЧ
Хвича Кварацхелия ПСЖ Арсенал Лондон Лига чемпионов
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Теннис | 31 мая 2026, 16:20 39
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк

Элина в трех сетах переиграла Белинду в матче четвертого раунда мейджора в Париже

Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Бокс | 30 мая 2026, 23:20 0
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира

Состоялся чемпионский бой в полутяжелом весе

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
Футбол | 31.05.2026, 16:11
Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 9
Футбол
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 1
Футбол
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 1
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 7
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем