Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕМБЕЛЕ: «Я никогда не позволю Арсеналу прикоснуться к трофею ЛЧ»
Лига чемпионов
31 мая 2026, 14:42 |
436
0

ДЕМБЕЛЕ: «Я никогда не позволю Арсеналу прикоснуться к трофею ЛЧ»

Француз пока держит слово

31 мая 2026, 14:42 |
436
0
ДЕМБЕЛЕ: «Я никогда не позволю Арсеналу прикоснуться к трофею ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

После победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пенальти) в соцсетях стал вирусным скриншот личной переписки нападающего парижан Усмана Дембеле в Snapchat.

Судя по всему, сообщение футболист отправил еще в начале мая, когда стало известно, что соперником парижан станет «Арсенал».

«Я ни за что не позволю «Арсеналу» даже прикоснуться к трофею ЛЧ. Я готов умереть на поле за это», – написал француз.

Накануне Дембеле помог ПСЖ одолеть лондонцев, реализовав пенальти на 65-й минуте матча, что позволило сравнять счет. В серии послематчевых 11-метровых ударов Усман также поразил ворота «Арсенала». Позже он заявил, что «канониры» заслужили право играть в финале.

По теме:
Напугал Дешама. Дембеле снял все вопросы о травме в финале ЛЧ
Луис Энрике определился со своим будущим в ПСЖ после победы в ЛЧ
ВИДЕО. Заговорился. Президент УЕФА рассмешил публику после финала ЛЧ
Усман Дембеле ПСЖ Арсенал Лондон ПСЖ - Арсенал Лига чемпионов
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30 мая 2026, 19:41 8
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов

Гол Арсенала в ворота ПСЖ не должен быть засчитан

Каюк объяснил, каких игроков подпишет ЛНЗ перед стартом в Лиге конференций
Футбол | 31 мая 2026, 13:24 0
Каюк объяснил, каких игроков подпишет ЛНЗ перед стартом в Лиге конференций
Каюк объяснил, каких игроков подпишет ЛНЗ перед стартом в Лиге конференций

Генеральный директор ЛНЗ рассказал о трансферах

В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату
Футбол | 31.05.2026, 08:02
В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату
В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31.05.2026, 06:44
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30.05.2026, 23:01
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ага ,вышел с лавки и забил после замены 
Ответить
0
Популярные новости
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 3
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 5
Бокс
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 8
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем