ДЕМБЕЛЕ: «Я никогда не позволю Арсеналу прикоснуться к трофею ЛЧ»
Француз пока держит слово
После победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пенальти) в соцсетях стал вирусным скриншот личной переписки нападающего парижан Усмана Дембеле в Snapchat.
Судя по всему, сообщение футболист отправил еще в начале мая, когда стало известно, что соперником парижан станет «Арсенал».
«Я ни за что не позволю «Арсеналу» даже прикоснуться к трофею ЛЧ. Я готов умереть на поле за это», – написал француз.
Накануне Дембеле помог ПСЖ одолеть лондонцев, реализовав пенальти на 65-й минуте матча, что позволило сравнять счет. В серии послематчевых 11-метровых ударов Усман также поразил ворота «Арсенала». Позже он заявил, что «канониры» заслужили право играть в финале.
🚨OUSMANE BALLON D’OR AVAIT PRÉVENU !— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 31, 2026
Quand il parle, il agit et il RAMÈNE la COUPE à la maison. 😤❤️💙
« Jamais je ne laisserai Arsenal toucher le trophée. Je vais mourir sur le terrain. » 🔥
