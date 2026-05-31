Напугал Дешама. Дембеле снял все вопросы о травме в финале ЛЧ

Звёздный вингер ПСЖ Усман Дембеле успокоил болельщиков и представителей сборной Франции после финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

Парижане в серии пенальти обыграли соперника и завоевали второй подряд трофей ЛЧ (1:1, 4:3 по пен.), тогда как Дембеле был заменен на 90+6 минуте из-за повреждения.

Усман держался за заднюю поверхность бедра и не мог быстро передвигаться по полю. Главный тренер Луис Энрике оперативно отреагировал на ситуацию и заменил Дембеле.

Впрочем, по завершении матча Усман успокоил всех и опроверг версию о травме.

«Это были судороги! На 80-й минуте было очень тяжело…», – пояснил Усман.

Напомним, что Дембеле попал в состав сборной Франции на предстоящий чемпионат мира, который начнется уже 11 июня.