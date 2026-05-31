Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Надежда Киченок с напарницей проиграли первым сеяным в 1/8 финала РГ-2026
31 мая 2026, 15:10 | Обновлено 31 мая 2026, 15:35
Украинка и Макото Ниномия в двух сетах уступили Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд

Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В третьем раунде украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли первым сеяным Катерине Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) за 1 час и 13 минут.

Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/8 финала

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 6:4, 6:2

Киченок и Ниномия в Париже успели выиграть два матча, одолев дуэты Камилла Рахимова / Анна Шишкова и Эри Ходзуми / У Фансень.

Синякова и Таунсенд в четвертьфинале Ролан Гаррос поборются либо против Терезы Михиликовой и Оливии Николс, либо против Магали Кемпен и Андреа Клепач.

Украину в парном разряде продолжат представлять Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые 31 мая встретятся в 1/8 финала со вторыми сеяными Анной Данилиной и Александрой Крунич.

Як то кажуть:
Новини в нас не новії,
Знов не виграли чомусь
Надька і Ніномія
