Надежда Киченок с напарницей проиграли первым сеяным в 1/8 финала РГ-2026
Украинка и Макото Ниномия в двух сетах уступили Катерине Синяковой и Тейлор Таунсенд
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.
В третьем раунде украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах проиграли первым сеяным Катерине Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) за 1 час и 13 минут.
Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/8 финала
Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 6:4, 6:2
Киченок и Ниномия в Париже успели выиграть два матча, одолев дуэты Камилла Рахимова / Анна Шишкова и Эри Ходзуми / У Фансень.
Синякова и Таунсенд в четвертьфинале Ролан Гаррос поборются либо против Терезы Михиликовой и Оливии Николс, либо против Магали Кемпен и Андреа Клепач.
Украину в парном разряде продолжат представлять Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые 31 мая встретятся в 1/8 финала со вторыми сеяными Анной Данилиной и Александрой Крунич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26
В серии пенальти команда Луиса Энрике одолела лондонский «Арсенал»
Новини в нас не новії,
Знов не виграли чомусь
Надька і Ніномія