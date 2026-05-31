Калинина / Ястремская – Данилина / Крунич. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного разряда Ролан Гаррос 2026
31 мая украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская продолжат выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.
В третьем раунде украинки встретятся со вторым сеяным тандемом Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия). Поединок начнется не ранее 16:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы поединка в четвертьфинале поборются либо с Эллен Перес и Деми Схюрс, либо с Беатрис Хаддад Майей и Людмилой Самсоновой.
