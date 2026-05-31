  ФОТО. Сотни арестованных. Фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже
31 мая 2026, 14:43 | Обновлено 31 мая 2026, 14:50
ФОТО. Сотни арестованных. Фанаты ПСЖ устроили беспорядки в Париже

В столице Франции ночь была неспокойной

Сотни людей были арестованы во Франции из-за беспорядков после победы ПСЖ над «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пенальти) в финале Лиги чемпионов, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес.

Нуньес на брифинге заявил, что было произведено 780 арестов, из которых 480 – в районе столицы, а 457 человек были взяты под стражу.

«В прошлом году по этому же матчу цифра составляла 592. Таким образом, у нас рост на 32 процента. На данный момент эти 780 арестов привели к 457 задержаниям под стражей.

Я также хотел бы отметить, что 57 сотрудников полиции или жандармерии получили ранения во время этих событий. Большинство из них – легкие травмы, но не только. Поэтому я хотел бы еще раз подчеркнуть роль сил внутренней безопасности, которые были полностью задействованы», — сказал Лоран.

Он добавил, что четыре попытки заблокировать кольцевую дорогу Периферик вызвали быструю реакцию полиции, которая смогла оперативно стабилизировать ситуацию.

Количество арестов в Париже более чем вдвое превысило показатели после победы над «Баварией» в полуфинале. Ранее в этом месяце после ответного матча в Мюнхене было задержано 127 человек, а 23 полицейских получили ранения.

Беспорядки также произошли перед матчем в Будапеште, где венгерская полиция проводила аресты из-за использования файеров и столкновений фанатов.

Иван Чирко Источник: RMC
Навезли во Францию всякого арабского и африканского быдла, теперь пожинают плоды
І так кожного року
Отара
Азіацько-африканська дичина.
З цієї новини я дізнався, що у ПСЖ теж є фани
они крушить все начали еще до матча
А шо було б якби програли.
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Усику официально запретили провести крупный бой
Символическая сборная сезона-2025/26 в украинской Премьер-лиге
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
