Аресты и травмы. В Париже возник беспорядок после выхода ПСЖ в финал ЛЧ

127 человек были арестованы в Париже после второго подряд выхода ПСЖ в финал Лиги чемпионов, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Ответный матч полуфинала против «Баварии» состоялся в среду на «Альянц Арене» в Мюнхене. После ничьей 1:1, которой хватило для прохода французского клуба по сумме двух матчей – 6:5, тысячи болельщиков ПСЖ вышли на улицы Парижа с флагами, фаерами и фейерверками.

«127 человек были задержаны в парижском регионе, из них 107 – непосредственно в Париже. 11 человек получили травмы, один из них – серьезные из-за фейерверка. Мы не будем мириться с беспорядками», – сказал Нуньес.

Министр также добавил, что в ходе арестов 23 правоохранителя получили легкие травмы.

Франция не впервые сталкивается с проблемами организации безопасности во время футбольных матчей. После финала Лиги чемпионов 2022 года между «Реалом» и «Ливерпулем» на «Стад де Франс» независимый отчет пришел к выводу, что полиция «не выполнила своего долга по защите людей», а использование слезоточивого газа было «абсолютно ненужным и неуместным при тех обстоятельствах».

В разных городах Франции неоднократно возникали стычки между полицией и болельщиками после матчей национальной сборной или важных успехов местных клубов.

Также в этом сезоне «Ньюкасл» заявлял, что французская полиция в Марселе применила «ненужную и непропорциональную силу» в отношении их болельщиков, и сообщил о намерении подать официальную жалобу.

ПСЖ попытается защитить титул победителя Лиги чемпионов в финале против «Арсенала», который состоится 30 мая в Будапеште, Венгрия.