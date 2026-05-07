Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аресты и травмы. В Париже возник беспорядок после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
Лига чемпионов
07 мая 2026, 16:03 | Обновлено 07 мая 2026, 16:04
436
0

Аресты и травмы. В Париже возник беспорядок после выхода ПСЖ в финал ЛЧ

Фанаты парижан и полиция не нашли общего языка

07 мая 2026, 16:03 | Обновлено 07 мая 2026, 16:04
436
0
Аресты и травмы. В Париже возник беспорядок после выхода ПСЖ в финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

127 человек были арестованы в Париже после второго подряд выхода ПСЖ в финал Лиги чемпионов, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Ответный матч полуфинала против «Баварии» состоялся в среду на «Альянц Арене» в Мюнхене. После ничьей 1:1, которой хватило для прохода французского клуба по сумме двух матчей – 6:5, тысячи болельщиков ПСЖ вышли на улицы Парижа с флагами, фаерами и фейерверками.

«127 человек были задержаны в парижском регионе, из них 107 – непосредственно в Париже. 11 человек получили травмы, один из них – серьезные из-за фейерверка. Мы не будем мириться с беспорядками», – сказал Нуньес.

Министр также добавил, что в ходе арестов 23 правоохранителя получили легкие травмы.

Франция не впервые сталкивается с проблемами организации безопасности во время футбольных матчей. После финала Лиги чемпионов 2022 года между «Реалом» и «Ливерпулем» на «Стад де Франс» независимый отчет пришел к выводу, что полиция «не выполнила своего долга по защите людей», а использование слезоточивого газа было «абсолютно ненужным и неуместным при тех обстоятельствах».

В разных городах Франции неоднократно возникали стычки между полицией и болельщиками после матчей национальной сборной или важных успехов местных клубов.

Также в этом сезоне «Ньюкасл» заявлял, что французская полиция в Марселе применила «ненужную и непропорциональную силу» в отношении их болельщиков, и сообщил о намерении подать официальную жалобу.

ПСЖ попытается защитить титул победителя Лиги чемпионов в финале против «Арсенала», который состоится 30 мая в Будапеште, Венгрия.

По теме:
Фанаты Арсенала выразили недовольство распределением билетов на финал ЛЧ
ПСЖ – Брест. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
Лидер Баварии назвал фаворита Лиги чемпионов после вылета от ПСЖ
ПСЖ Бавария Бавария - ПСЖ Лига чемпионов болельщики полиция Франция
Иван Чирко Источник
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Футбол | 07 мая 2026, 07:32 3
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором

Клуб может отказаться от украинца из-за нехватки средств

Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме
Теннис | 07 мая 2026, 14:37 13
Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме
Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме

В первом раунде тысячника в столице Италии Юлия уступила Симоне Вальтерт

Легенда Шахтера: «Что это за футболист? Зачем его взяли?»
Футбол | 07.05.2026, 14:57
Легенда Шахтера: «Что это за футболист? Зачем его взяли?»
Легенда Шахтера: «Что это за футболист? Зачем его взяли?»
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07.05.2026, 07:38
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 07.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 16
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
05.05.2026, 18:57
Футбол
WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой
WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой
05.05.2026, 21:13 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем