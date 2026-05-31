  4. «Подарок» Марты. Свентек в день рождения впервые с 2019 покинула РГ до QF
31 мая 2026, 15:55 | Обновлено 31 мая 2026, 15:57
«Подарок» Марты. Свентек в день рождения впервые с 2019 покинула РГ до QF

31 мая Ига уступила Костюк в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Ига Свентек

Третья ракетка мира Ига Свентек из Польши впервые с 2019 года не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

31 мая полька в двух сетах проиграла украинской теннисистке Марте Костюк со счетом 5:7, 1:6.

В воскресенье Свентек отпраздновала 25-й день рождения. Марта оформила своеобразный «подарок».

Ига является четырехкратной победительницей Ролан Гаррос. Свентек брала трофей в Париже в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.

Костюк впервые за четыре очных противостояниях одержала победу над Свентек.

Даниил Агарков
Це подарунок долі від Марти)
