«Подарок» Марты. Свентек в день рождения впервые с 2019 покинула РГ до QF
31 мая Ига уступила Костюк в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции 2026
Третья ракетка мира Ига Свентек из Польши впервые с 2019 года не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
31 мая полька в двух сетах проиграла украинской теннисистке Марте Костюк со счетом 5:7, 1:6.
В воскресенье Свентек отпраздновала 25-й день рождения. Марта оформила своеобразный «подарок».
Ига является четырехкратной победительницей Ролан Гаррос. Свентек брала трофей в Париже в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.
Костюк впервые за четыре очных противостояниях одержала победу над Свентек.
Матчи Свентек в четвертом раунде Ролан Гаррос
Ранее до этой стадии на мейджоре в Париже доходили Элина Свитолина и Андрей Медведев