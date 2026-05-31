14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
Sport.ua, UA-Football и betking продолжают / возобновляют топовый конкурс
Стартует 14-я неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей – новый конкурсный месяц!
Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.
Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования 14-й недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!
Результаты 13-й недели будут опубликованы в ближайшее время...
А также продолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.
Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).
Список матчей для прогнозирования
- Польша – Украина (31.05. 18:30)
- Германия – Финляндия (31.05. 21:45)
- США – Сенегал (31.05. 22:30)
- Бразилия – Панама (01.06. 00:30)
Что нужно сделать читателю:
- Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
- Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.
Пример комментария:
- Польша – Украина [Победа Украины за 3.65]
- Германия – Финляндия [Обе забьют – Да за 2.10]
- США – Сенегал [Фора Сенегала +0.5 за 1.50]
- Бразилия – Панама [Тотал меньше 3.5 за 1.77]
Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.
Важно:
- Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
- Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
- Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
- Каждый прогноз равен одному флету.
- По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств
Прогнозы редакций
Sport.ua:
- Даниил Агарков: Польша – Украина [Победа Украины за 3.65], Германия – Финляндия [Индивидуальный тотал Финляндии больше 0.5 за 2.05]
- Денис Кирильчук: США – Сенегал [Победа Сенегала за 2.75], Бразилия – Панама [Фора Бразилии (-3) за 2.75]
UA-Football:
- Михаил Качайло: Польша – Украина [Обе забьют – Да за 1.81], Германия – Финляндия [Обе забьют – Да за 2.10]
- Назар Черковский: США – Сенегал [Фора Сенегала +0.5 за 1.50], Бразилия – Панама [Тотал меньше 3.5 за 1.74]
betking:
- Михаил Кузьменко: Польша – Украина [Украина не проиграет за 1.66], Германия – Финляндия [Тотал больше 3.5 за 1.77]
- Ярослав Перканюк: США – Сенегал [Фора США (0) за 1.76], Бразилия – Панама [Тотал меньше 3.5 за 1.77]
Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».
Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.
Линия и коэффициенты на матч Польша – Украина
Линия и коэффициенты на матч Германия – Финляндия
Линия и коэффициенты на матч США – Сенегал
Линия и коэффициенты на матч Бразилия – Панама
Условия получения призов для читателей
1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)
Читатели претендуют на фрибеты, если:
- оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
- выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
- подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
- Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.
2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)
В конкурсе участвуют все читатели, которые:
- собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
- не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
- Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.
3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)
По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.
Правила публикации комментариев
- От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
- Мульти-аккаунты строго запрещены.
- Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
- Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.
Правила и условия конкурса «Битва редакций»
- Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
- Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
- Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
- Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
- Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
- Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
- Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
- Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский специалист ранее одержал 9 побед в турнирах с Барселоной
Романчук может пополнить состав киевского гранда
Німеччина – Фінляндія (ТМ 3.5 за 2.00)
США – Сенегал (Обидві заб'ють за 1.83)
Бразилія – Панама (TM 3.5 за 1.77)
Переможець Битви редакцій – Betking
Німеччина – Фінляндія [фора Німеччини -2.25 за 1.68]
США – Сенегал [ОЗ за1.83]
Бразилія – Панама [Фора Бразилії -2 за1.60]
Переможець битви редакцій -BETKING
Німеччина - Фінляндія (Фора Фінл. +2,5 за 1,8)
США - Сенегал (нічия за 3,31)
Бразилія - Панама (Тотал Панама 0,5 менше за 1,55)
Переможець Битви редакцій - betking.
Німеччина – Фінляндія (ІТБ2 0.5 за 2.05)
США – Сенегал (ІТБ1 1.5 за 2.54)
Бразилія – Панама (ІТБ1 2.5 за 1.64)
Переможець Битви редакцій: UA -Football
Німеччина – Фінляндія [Тотал менше 3,5 за 2,00]
США – Сенегал [Перемога США за 2,57]
Бразилія – Панама [Тотал менше 3,5 за 1,77]
Переможець Битви редакцій – UA-Football
Німеччина - Фінляндія [Обидві команди забʼють - ні за 1.66]
США - Сенегал [ТБ 2 за 1.60]
Бразилія - Панама [ТМ 3.5 за 1.77]
Переможець битви редакцій- UA-Football
Німеччина – Фінляндія [ТМ 3.5 за 2.00]
США – Сенегал [ТМ 2.5 за 1.66]
Бразилія – Панама [ТБ 3 за 1.62]
Переможець «Битви редакцій» – betking
Німеччина-Фінляндія ТБ3.5 за 1.77
США-Сенегал ТБ2.5 за 2.12
Бразилія-Панама ТБ3.5 за 2.05
Переможець битви редакцій Sport.ua
Німеччина – Фінляндія [Обидві забʼють – ні за 1.66]
США – Сенегал [П2 за 2.75]
Бразилія – Панама [ТБ 3 за 1.62]
Переможець «Битви редакцій» – UA-Football
Перможець битви редакцій - Sport.ua
Перможець битви редакцій - UA-Football
Німеччина – Фінляндія (Обидві команди заб'ють – Ні за 1,66)
США – Сенегал (Тотал менше 3,2 за 1,66)
Бразилія – Панама (Тотал менше 3,5 за 1,77)
Переможець «Битви редакцій»: betking
Німеччина – Фінляндія (Тотал менше 3,0 за 2,71)
США – Сенегал (Тотал менше 3,2 за 1,66)
Бразилія – Панама (Тотал менше 3,5 за 1,77)
Переможець «Битви редакцій»: UA-Football
Перможець битви редакцій - Sport.ua
Німеччина – Фінляндія (Тотал менше 2,5 за 3,33)
США – Сенегал ([Перемога Сенегалу за 2,75)
Бразилія – Панама (Тотал більше 3,0 за 1,62)
Переможець «Битви редакцій»: Sport.ua
Переможець битви редакцій Sport.ua.