Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
31 мая 2026, 13:33 |
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?

Sport.ua, UA-Football и betking продолжают / возобновляют топовый конкурс

УАФ

Стартует 14-я неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей – новый конкурсный месяц!

Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования 14-й недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro!

Результаты 13-й недели будут опубликованы в ближайшее время...

А также продолжается очередная гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26.

Наушники получит тот, кто соберет больше всего флетов за одну Битву. Без рандома – только один победитель! По той же схеме будет определен и обладатель PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 в конце месяца (по сумме четырех недель Битвы редакций).

Список матчей для прогнозирования

  • Польша – Украина (31.05. 18:30)
  • Германия – Финляндия (31.05. 21:45)
  • США – Сенегал (31.05. 22:30)
  • Бразилия – Панама (01.06. 00:30)

Что нужно сделать читателю:

  1. Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50.
  2. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

  • Польша – Украина [Победа Украины за 3.65]
  • Германия – Финляндия [Обе забьют – Да за 2.10]
  • США – Сенегал [Фора Сенегала +0.5 за 1.50]
  • Бразилия – Панама [Тотал меньше 3.5 за 1.77]

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Важно:

  • Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.
  • Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.
  • Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.
  • Каждый прогноз равен одному флету.
  • По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.
    Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Прогнозы редакций

Sport.ua:

  • Даниил Агарков: Польша – Украина [Победа Украины за 3.65], Германия – Финляндия [Индивидуальный тотал Финляндии больше 0.5 за 2.05]
  • Денис Кирильчук: США – Сенегал [Победа Сенегала за 2.75], Бразилия – Панама [Фора Бразилии (-3) за 2.75]

UA-Football:

  • Михаил Качайло: Польша – Украина [Обе забьют – Да за 1.81], Германия – Финляндия [Обе забьют – Да за 2.10]
  • Назар Черковский: США – Сенегал [Фора Сенегала +0.5 за 1.50], Бразилия – Панама [Тотал меньше 3.5 за 1.74]

betking:

  • Михаил Кузьменко: Польша – Украина [Украина не проиграет за 1.66], Германия – Финляндия [Тотал больше 3.5 за 1.77]
  • Ярослав Перканюк: США – Сенегал [Фора США (0) за 1.76], Бразилия – Панама [Тотал меньше 3.5 за 1.77]

Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Линия и коэффициенты на матч Польша – Украина

Линия и коэффициенты на матч Германия – Финляндия

Линия и коэффициенты на матч США – Сенегал

Линия и коэффициенты на матч Бразилия – Панама

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

  • оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);
  • выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);
  • подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.
  • Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)

В конкурсе участвуют все читатели, которые:

  • собрали больше прибыли, чем победитель недели Битвы редакций;
  • не обязательно правильно выбрали победителя Битвы редакций.
  • Победителем становится участник, набравший наибольшее количество флетов.

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

По итогам четырех недель PlayStation достаётся участнику с наибольшей суммарной прибылью по флетам – без рандома. Если ни один прогнозист не превзошел победителя «Битвы редакций» хотя бы на одной неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Правила публикации комментариев

  • От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).
  • Мульти-аккаунты строго запрещены.
  • Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.
  • Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

  • Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.
  • Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.
  • Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.
  • Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.
  • Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.
  • Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.
  • Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.
  • Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

Польща-Україна(фора Польщі -1 за 3.2) Німеччина-Фінляндія (фора Німеччини -3 за 2.5)  США-Сенегал(Тотал більше 3.5 за 3.8) Бразилія-Панама (тотал Бразилії більше 3.5 за  2.6)  Переможець "Битви редакцій"-UA-Football.
Польща – Україна (Обидві забʼють так за 1.81)
Німеччина – Фінляндія (ТМ 3.5 за 2.00)
США – Сенегал (Обидві заб'ють за 1.83)
Бразилія – Панама (TM 3.5 за 1.77)
Переможець Битви редакцій – Betking
Польща – Україна [ТМ 2,5 за2.05]
Німеччина – Фінляндія [фора Німеччини -2.25 за 1.68]
США – Сенегал [ОЗ за1.83]
Бразилія – Панама [Фора Бразилії -2 за1.60]
Переможець битви редакцій -BETKING 
Польща - Україна (ОЗ так за 1,81)
Німеччина - Фінляндія (Фора Фінл. +2,5 за 1,8)
США - Сенегал (нічия за 3,31)
Бразилія - Панама (Тотал Панама 0,5 менше за 1,55)
Переможець Битви редакцій - betking.
Польща – Україна (ТБ 2.5 за 2.05)
Німеччина – Фінляндія (ІТБ2 0.5 за 2.05)
США – Сенегал (ІТБ1 1.5 за 2.54)
Бразилія – Панама (ІТБ1 2.5 за 1.64)
Переможець Битви редакцій: UA -Football
Польща – Україна [Обидві команди заб'ють – Ні за 1,87]
Німеччина – Фінляндія [Тотал менше 3,5 за 2,00]
США – Сенегал [Перемога США за 2,57]
Бразилія – Панама [Тотал менше 3,5 за 1,77]
Переможець Битви редакцій – UA-Football
Польща - Україна ОЗ - Так за 1.81)Німеччина - Фінляндія  Ф2 +2 за 2.40)США-Сенегал Нічия за 3.31)Бразилія- Панама ТМ 3 за 2.25)Переможець битви Ua-Football
Польща - Україна [П1 за 2.14]
Німеччина - Фінляндія [Обидві команди забʼють - ні за 1.66]
США - Сенегал [ТБ 2 за 1.60]
Бразилія - Панама [ТМ 3.5 за 1.77]
Переможець битви редакцій- UA-Football
Польща – Україна [Обидві забʼють – так за 1.81]
Німеччина – Фінляндія [ТМ 3.5 за 2.00]
США – Сенегал [ТМ 2.5 за 1.66]
Бразилія – Панама [ТБ 3 за 1.62]
Переможець «Битви редакцій» – betking
Польща-Україна ТБ2.5 за 2.05
Німеччина-Фінляндія ТБ3.5 за 1.77
США-Сенегал ТБ2.5 за 2.12
Бразилія-Панама ТБ3.5 за 2.05
Переможець битви редакцій Sport.ua
Польща – Україна [ТМ 2.5 за 1.71]
Німеччина – Фінляндія [Обидві забʼють – ні за 1.66]
США – Сенегал [П2 за 2.75]
Бразилія – Панама [ТБ 3 за 1.62]
Переможець «Битви редакцій» – UA-Football
Польща – Україна [П2 за 3,65]Німеччина – Фінляндія [Фора Фінляндії +2 за 2,40]США – Сенегал [Фора США 0 за 1,76]Бразилія – Панама [Фора Бразилії -2 за 1,60]
Перможець битви редакцій - Sport.ua
Польща – Україна [Україна не програє за 1,66]Німеччина – Фінляндія [ТМ 3.5 за 2,00]США – Сенегал [П2 за 2,71]Бразилія – Панама [ІТБ1 2,5 за 1,64]
Перможець битви редакцій - UA-Football
Польща – Україна (Обидві команди заб'ють – Так за 1,81)
Німеччина – Фінляндія (Обидві команди заб'ють – Ні за 1,66)
США – Сенегал (Тотал менше 3,2 за 1,66)
Бразилія – Панама (Тотал менше 3,5 за 1,77)
Переможець «Битви редакцій»: betking
Польща – Україна (Перемога Польщі за 2,14)
Німеччина – Фінляндія (Тотал менше 3,0 за 2,71)
США – Сенегал (Тотал менше 3,2 за 1,66)
Бразилія – Панама (Тотал менше 3,5 за 1,77)
Переможець «Битви редакцій»: UA-Football
Польща – Україна [ТМ 2.5 за 1,71]Німеччина – Фінляндія [Обидві команди заб'ють  – Ні за 1,66]США – Сенегал [Фора Сенегалу 0 за 1,90]Бразилія – Панама [Тотал менше 3,5 за 1,77]
Перможець битви редакцій - Sport.ua
Польща – Україна (Перемога Польщі за 2,14)
Німеччина – Фінляндія (Тотал менше 2,5 за 3,33)
США – Сенегал ([Перемога Сенегалу за 2,75)
Бразилія – Панама (Тотал більше 3,0 за 1,62)
Переможець «Битви редакцій»: Sport.ua
Польща – Україна [Перемога України за 3,65]Німеччина – Фінляндія  [Обидві команди заб'ють – Так за 2,10]США – Сенегал [Фора США (0) за 1,76]Бразилія – Панама [Фора Бразилії (-3) за 2,75]
Переможець битви редакцій Sport.ua. 
