«Это вина руководства». Ветеран Ворсклы высказался об исчезновении клуба

Меньше года назад «Ворскла» неожиданно для всех «вылетела» из Премьер-лиги, уступив переходные игры «Кудровке». За это время дела у полтавского клуба стали еще хуже: ощущая острый финансовый кризис, бело-зеленые докатились теперь в Первой лиге до переходных матчей с представителем Второй.

Мыслями о ситуации с «Ворсклой» с корреспондентом Sport.ua поделился легендарный нападающий в истории полтавского футбола Иван Шарий.

– В том, что «Ворскла» докатилась до такого итога, нет вины футболистов, – сказал Шарий. – Во всем этом должно руководство футбольного клуба. Финансирование прекратилось – и это главная причина. Если бы оно было, то сейчас «Ворскла» и дальше выступала бы в Премьер-лиге. Так что повторюсь: винить игроков команды не стоит. Они не получают сейчас ни копейки, и рады поехать на выезд, чтобы их заправили горючим соперники. В этой ситуации вспоминается эпизод из фильма «Свадьба в Малиновке», в котором один из его героев, Попандопуло, говорит: «У батьки денег нет и ребята разбежались в разные стороны». Так и в «Ворскле».

– Каким вам видится ближайшее будущее клуба?

– Финансирования нет, и возникают сомнения в том, чтобы команда сохранится. А то ходят слухи, что может так произойти, что клуба больше не будет.

– А как же новое руководство «Ворсклы» во главе с генеральным директором Максимом Гарусом?

– Они пришли временно. Я так думаю, чтобы спасти команду, чтобы она хотя бы осталась в Первой лиге. Что дальше? А дальше куча долгов и постоянные трансферные баны. Так что если дойдет до того, что «Ворсклы» не станет, будет очень горько.

– Возникает вопрос: будет ли «Ворскла» в переходных матчах за право остаться в первой лиге?

– Надеюсь, что в случае проведения этих игр у команды дела хотя бы наладятся. Все время эта надежда есть, ею все живут. Возможно, что-то неожиданно возникнет и появится свет в конце тоннеля. А пока грустно.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» не получила лицензию на следующий сезон.