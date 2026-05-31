Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В четвертом раунде украинка сыграет против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич (WTA 11). Поединок начнется вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после игры Костюк – Свентек. Ориентировочное время старта игры – 13:30 по Киеву.

Это будет седьмое очное противостояние соперниц. Счет 4:2 в пользу Элины.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Мартой Костюк, либо с Игой Свентек.

