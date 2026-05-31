Маркевич определил важность выигрыша Лиги чемпионов для Забарного

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, кто больше заслужил победу в финале Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ – «Арсенал», который состоялся в Будапеште 30 мая.

– Думаю, что болельщики ожидали большего от финалистов, которые не продемонстрировали чего-то чрезвычайного, более того, даже до голевых моментов дело доходило довольно редко. Кстати, поймал себя на мысли, что забитых голов вообще могло не быть, если бы не грубые ошибки парижанина Маркиньоса в дебюте и лондонца Маскеры во втором тайме, что привело к назначению пенальти.

Конечно, если бы в финале сошлись заточенные на атаку «Барселона» и ПСЖ, то все было бы гораздо интереснее в плане голепада, однако для специалистов противостояние в Будапеште тоже было поучительным.

– Вот с этого места, пожалуйста, более конкретно.

– В столице Венгрии сошлись участники с разной игровой философией: ПСЖ – это контроль мяча, использование пространства, постоянное нагнетание, козыри лондонцев – продуманные выбегания, агрессия на флангах. И вообще, соперники позаботились, чтобы нивелировать сильные стороны визави. В частности, парижанам удалось избегать неприятностей при стандартных положениях «канониров» благодаря надежной подстраховке, а лондонцы за исключением нарушения Маскеры были безгрешны у своих владений. ПСЖ, который в каждом матче часто создает угрозы, в этот раз очень редко находил щели в оборонительных порядках гостей.

– А быстрый гол «Арсенала» как-то повлиял на ход событий на футбольном поле?

– Да, потому что лондонцы начали действовать еще с большей оглядкой на тыл. Видимо, таков был тактический план: выйдя вперед, четко сыграть по счету. И знаете, если бы не та ужасная ошибка Маскеры, то лондонцы при определенной судьбе везения могли дотерпеть и впервые завоевать почетный приз.

– Все же, удивило, что даже когда счет вскоре после перерыва стал ничейный «Арсенал» продолжал действовать вторым номером.

– Парижане очень опасны в переходной фазе, учитывая их интенсивность с ними надо постоянно быть настороже. Даже травмы лидеров Дембеле и Кварацхелии не сказались на динамике, креативе, потому что вышедшие из скамейки запасных игроки ни в чем не уступали. Вот почему лондонцы решили особо не рисковать и действовать компактно, не контратакуя большими силами. Конечно, это помогло им не пропустить второй раз, с другой стороны, минимизировало шансы воспользоваться теми же стандартными положениями, потому что парижане перекрыли фланги.

– Если бы в серии послематчевых пенальти счастливый билет достался «Арсеналу», то это было бы несправедливо?

– Думаю, что да, потому что ПСЖ доминировал, его игровое преимущество сомнений не вызывало. Да, были проблемы с доведением дела до логического конца, но парижане больше наиграли на победу.

– И не может не радовать, что в составе ПСЖ выступал украинец Илья Забарный.

– Наш земляк вышел на замену и не подвел Луиса Энрике. Эта победа, прежде всего, должна помочь Забарному поверить в свои силы. Все таки, стать победителем Лиги чемпионов УЕФА – историческое событие.

