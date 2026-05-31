Луис Энрике завоевал 12-й трофей во главе ПСЖ и суммарно 21-й титул
Испанский специалист ранее одержал 9 побед в турнирах с Барселоной
Главный тренер Луис Энрике продолжает пополнять свой трофейный актив в клубе ПСЖ.
После завоевания трофея Лиги чемпионов 2025/26 количество выигранных титулов испанского специалиста во главе ПСЖ достигло 12.
В матче за трофей французский ПСЖ в серии пенальти обыграл английский Арсенал (1:1, пен. 4:3).
ПСЖ под руководством Луиса Энрике остается одним из самых титулованных клубов Европы последних сезонов.
Луис Энрике завоевал 21 трофей в тренерской карьере
Испанский специалист суммарно завоевал 21 трофей в тренерской карьере (12 с ПСЖ и 9 с Барселоной).
Он трижды выигрывал Лигу чемпионов (с Барселоной в сезоне 2014–15 и дважды подряд с ПСЖ в сезонах 2024–25, 2025–26).
Благодаря победе в ЛЧ ПСЖ получил право сыграть в Суперкубке УЕФА 2026, Межконтинентальном кубке 2026 и Клубном чемпионате мира 2029.
Коллекция: 12 трофеев Луиса Энрике во главе ПСЖ
- Чемпионат Франции (3): 2023–24, 2024–25, 2025–26
- Кубок Франции (2): 2023–24, 2024–25
- Суперкубок Франции (3): 2023, 2024, 2025
- Лига чемпионов УЕФА (2): 2024–25, 2025–26
- Суперкубок УЕФА (1): 2025
- Межконтинентальный кубок (1): 2025
- Клубный чемпионат мира ФИФА: финалист 2025
Коллекция: 9 трофеев Луиса Энрике во главе Барселоны
- Чемпионат Испании (2): 2014–15, 2015–16
- Кубок Испании (3): 2014–15, 2015–16, 2016–17
- Суперкубок Испании (1): 2016
- Лига чемпионов УЕФА (1): 2014–15
- Суперкубок УЕФА (1): 2015
- Клубный чемпионат мира ФИФА (1): 2015
