  4. Луис Энрике завоевал 12-й трофей во главе ПСЖ и суммарно 21-й титул
31 мая 2026, 13:09 | Обновлено 31 мая 2026, 13:41
Луис Энрике завоевал 12-й трофей во главе ПСЖ и суммарно 21-й титул

Испанский специалист ранее одержал 9 побед в турнирах с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер Луис Энрике продолжает пополнять свой трофейный актив в клубе ПСЖ.

После завоевания трофея Лиги чемпионов 2025/26 количество выигранных титулов испанского специалиста во главе ПСЖ достигло 12.

В матче за трофей французский ПСЖ в серии пенальти обыграл английский Арсенал (1:1, пен. 4:3).

ПСЖ под руководством Луиса Энрике остается одним из самых титулованных клубов Европы последних сезонов.

Луис Энрике завоевал 21 трофей в тренерской карьере

Испанский специалист суммарно завоевал 21 трофей в тренерской карьере (12 с ПСЖ и 9 с Барселоной).

Он трижды выигрывал Лигу чемпионов (с Барселоной в сезоне 2014–15 и дважды подряд с ПСЖ в сезонах 2024–25, 2025–26).

Благодаря победе в ЛЧ ПСЖ получил право сыграть в Суперкубке УЕФА 2026, Межконтинентальном кубке 2026 и Клубном чемпионате мира 2029.

Коллекция: 12 трофеев Луиса Энрике во главе ПСЖ

  • Чемпионат Франции (3): 2023–24, 2024–25, 2025–26
  • Кубок Франции (2): 2023–24, 2024–25
  • Суперкубок Франции (3): 2023, 2024, 2025
  • Лига чемпионов УЕФА (2): 2024–25, 2025–26
  • Суперкубок УЕФА (1): 2025
  • Межконтинентальный кубок (1): 2025
  • Клубный чемпионат мира ФИФА: финалист 2025

Коллекция: 9 трофеев Луиса Энрике во главе Барселоны

  • Чемпионат Испании (2): 2014–15, 2015–16
  • Кубок Испании (3): 2014–15, 2015–16, 2016–17
  • Суперкубок Испании (1): 2016
  • Лига чемпионов УЕФА (1): 2014–15
  • Суперкубок УЕФА (1): 2015
  • Клубный чемпионат мира ФИФА (1): 2015

Николай Степанов
