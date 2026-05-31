Марта Костюк – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Ролан Гаррос

31 мая, в четвертом круге Ролан Гаррос сыграют Марта Костюк (WTA 15) и Ига Свентек (WTA 3).

Поединок начнется не ранее 12:00 по Киеву.

Марта Костюк

Украинская спортсменка проводит феноменальный отрезок сезона, она еще не проигрывала на грунте, одержав 14 побед кряду. В игре Марты чувствуется зрелость, она действительно выросла, как спортсменка, турниры в Руане и Мадриде были выиграны заслужено.

На Ролан Гаррос Костюк начала с победы над завуалированной «нейтралкой» из Испании Селехматьевой – 6:2, 6:3. Далее был сложный матч против Кэти Волынец – 7:6, 6:3, 6:3. В последнем матче удалось обыграть опытную швейцарку Викторию Голубич – 6:4, 6:3. Если удастся пройти Игу, в четвертьфинале Марта сыграет против победителя пары Свитолина – Бенчич.

Ига Свентек

Польская спортсменка остается одним из лидеров мирового тенниса, хотя былой стабильности у нее уже нет. Ига не играет плохо, однако, еще не выигрывала титулы в текущем сезоне. Ролан Гаррос особенный турнир для теннисистки, ведь она выигрывала его целых четыре раза.

Пока у Свентек нет проблем в Париже, она не отдала ни одной партии. В первом круге удалось обыграть австралийку Эмерсон Джонс – 6:1, 6:2, далее была победа над чешкой Сарой Бейлек – 6:2, 6:3. В последнем матче Ига прошла землячку Магду Линетт – 6:4, 6:4. Полька справедливо считается одним из основных претендентов на победу в турнире.

Личные встречи

Украинка имеют неутешительную статистику против Свентек, уступая, 0:4, правда, на последний матч в Цинциннати, в прошлом году, Костюк просто не вышла. Полька все матчи выигрывала в двух встречах, один раз соперницы пересекались на Ролан Гаррос, причем тоже в четвертом круге тогда Ига выиграла 6:3, 6:4, с тех прошло пять лет.

Прогноз

Хоть для польки грунт считается коронным покрытием, она фаворит, а также много раз выигрывала Ролан Гаррос, нынешняя Марта может создать проблемы любой соперницы.

Украинка уже показала, что для нее не проблема обыгрывать соперниц из топ-10. Думаю, мы станем свидетелями захватывающего матча, который может завершиться с любым исходом. Проходимой выглядит ставка на тотал больше 20,5 геймов за 1,7.