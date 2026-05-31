«Это всегда было моей мечтой». Звезда Шахтера заговорил об уходе в АПЛ

20-летний бразильский вингер «Шахтера» Алиссон Сантана высказался о своём будущем. В частности, футболист прокомментировал слухи о том, что его услугами заинтересованы клубы Английской Премьер-лиги.

«Да, это всегда было моей мечтой – играть в АПЛ, и, слава Богу, я прохожу этот путь очень хорошо, шаг за шагом. Я думаю, что мы вместе с моим штабом делаем хороший процесс, но я стараюсь сосредоточиться на том, где я сейчас нахожусь, то есть в «Шахтере». Я все еще планирую остаться, я все еще хочу играть, мы хотим играть в Лиге чемпионов, мы хотим повторить то, что сделали в этом году – это тот сезон, когда мы смогли выйти в полуфинал Лиги конференций, что уже является чем-то очень большим. Итак, у меня есть планы остаться, конечно, у меня есть мечта достичь своих личных целей, у меня есть мечта иметь возможность играть в этих других клубах, но я очень счастлив в «Шахтере», очень счастлив и очень уверен в проекте, который у них есть для меня. То, что будет дальше – все от Бога», – сказал Сантана.

Алиссон принял участие в 26 матчах «Шахтера» в прошлом сезоне, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в 9 млн евро.

Ранее сообщалось, что неназванный клуб АПЛ предложил «Шахтеру» 35 млн евро за Сантану, однако получил отказ.