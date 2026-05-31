Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алиссон САНТАНА: «Арда Туран? Он для нас как старший брат»
Украина. Премьер лига
31 мая 2026, 10:47 | Обновлено 31 мая 2026, 10:57
181
0

Алиссон САНТАНА: «Арда Туран? Он для нас как старший брат»

Молодые бразильцы отождествляют себя с тренером Шахтера

31 мая 2026, 10:47 | Обновлено 31 мая 2026, 10:57
181
0
Алиссон САНТАНА: «Арда Туран? Он для нас как старший брат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон и Туран

20-летний бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана высказался о главном тренере команды Арде Туране.

«Он, как правило, говорит, что мы для него больше, чем младшие братья, потому что он очень молод, он только что завершил карьеру, поэтому он до сих пор живет так, как будто он футболист. И это очень хорошо для нас, потому что мы отождествляем себя с ним, он отождествляет себя с нами, и в итоге эти отношения очень хорошие. Мы общаемся, иногда мы заставляем его тренироваться, мы видим, что иногда он скучает по игре, иногда у него есть большое желание быть на поле, чтобы помочь, но, к сожалению, это уже невозможно. Поэтому мы в итоге получаем эту мотивацию: мол, человек, который уже выиграл все, все еще имеет этот голод, эту жажду играть, поэтому мы будем бегать за него», – сказал Сантана.

Туран завершил игровую карьеру в 2022 году. Он выступал за такие клубы, как «Галатасарай», «Барселона» и «Атлетико». Турок возглавил «Шахтер» год назад и в первом же сезоне привел команду к победе в УПЛ.

По теме:
«Для Мальдеры это не помеха». Безус – о первом матче сборной Украины
«Это всегда было моей мечтой». Звезда Шахтера заговорил об уходе в АПЛ
Звезда Шахтера – о войне в Украине: «Мы знаем, что это не так»
Алиссон Сантана Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Itatiaia - A Radio de Minas
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30 мая 2026, 19:41 9
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов

Гол Арсенала в ворота ПСЖ не должен быть засчитан

Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы
Футбол | 30 мая 2026, 18:59 4
Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы
Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы

Домчак и Фаал принесли 8 миллионов евро

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30.05.2026, 23:01
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши
Футбол | 31.05.2026, 09:49
Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши
Мальдера определился с заявкой сборной Украины на матч против Польши
Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
Бокс | 31.05.2026, 05:32
Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 1
Бокс
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 12
Футбол
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 35
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 7
Хоккей
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 14
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем