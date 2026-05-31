Алиссон САНТАНА: «Арда Туран? Он для нас как старший брат»

20-летний бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана высказался о главном тренере команды Арде Туране.

«Он, как правило, говорит, что мы для него больше, чем младшие братья, потому что он очень молод, он только что завершил карьеру, поэтому он до сих пор живет так, как будто он футболист. И это очень хорошо для нас, потому что мы отождествляем себя с ним, он отождествляет себя с нами, и в итоге эти отношения очень хорошие. Мы общаемся, иногда мы заставляем его тренироваться, мы видим, что иногда он скучает по игре, иногда у него есть большое желание быть на поле, чтобы помочь, но, к сожалению, это уже невозможно. Поэтому мы в итоге получаем эту мотивацию: мол, человек, который уже выиграл все, все еще имеет этот голод, эту жажду играть, поэтому мы будем бегать за него», – сказал Сантана.