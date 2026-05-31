Звезда Шахтера – о войне в Украине: «Мы знаем, что это не так»

Вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана поделился мыслями относительно жизни в Украине во время войны.

«Логистика немного утомительна, потому что мы проводим больше времени в пути, чем дома. Но кроме этого это клуб, который всегда открывал свои двери для нас, бразильцев, и очень хорошо принимал нас. Это очень хороший проект. К сожалению, война немного усложняет ситуацию и снижает узнаваемость. Но это исторически очень важный клуб. Мы очень рады быть там. Мы живем в мирной обстановке, вдали от войны – ближе к Польше.

По телевизору это выглядит как апокалипсис, но живущие там знают, что это не так. Иногда что-нибудь случается, но не так, как это выглядит по телевизору. К тому же мы играем матчи европейских турниров в Польше», – сказал бразилец в интервью Itatiaia.

Ранее главный тренер ЛНЗ назвал Алиссона лучшим игроком УПЛ.