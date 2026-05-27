«Вне конкуренции». Пономарев назвал лучшего игрока УПЛ

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев в эксклюзивном интервью изданию Sport.ua назвал тройку лучших футболистов Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:

«Алиссон – вне конкуренции. Сразу видно, что это талантливый футболист с большим потенциалом. Также выделю Проспера Оба, в которого я верил, и он своей игрой доказал, что является сильным исполнителем. Не зря его купил «Шахтер».

И, конечно, не могу не отметить Матвея Пономаренко. Этот молодой нападающий словно вихрем ворвался в наш чемпионат. Он стабильно отыгрывал время, которое ему давали».