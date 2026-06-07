Металлист 1925 определился с главным тренером на следующий сезон
В команде продолжит работать Бартулович
Харьковский «Металлист 1925» не планирует изменений на тренерском мостике перед стартом нового сезона.
По информации Игоря Бурбаса, руководство клуба склоняется к продолжению сотрудничества с Младеном Бартуловичем.
Недавно наставник встретился с представителями клуба в Киеве, где стороны подвели итоги завершившейся кампании и обсудили дальнейшие шаги по развитию команды.
В клубе положительно оценили итоговый результат сезона. Поскольку перед командой не ставили жестких турнирных требований, пятое место в чемпионате было воспринято как вполне приемлемый показатель.
Во время встречи также затронули кадровые вопросы. Руководство и тренерский штаб обсудили возможные летние расставания с отдельными футболистами, а также определили позиции, требующие усиления.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб контактировал с агентами Теди Цары, который намерен покинуть «Александрию»
Кастельон и Альмерия разошлись миром в первом поединке