Металлист 1925 определился с главным тренером на следующий сезон

Харьковский «Металлист 1925» не планирует изменений на тренерском мостике перед стартом нового сезона.

По информации Игоря Бурбаса, руководство клуба склоняется к продолжению сотрудничества с Младеном Бартуловичем.

Недавно наставник встретился с представителями клуба в Киеве, где стороны подвели итоги завершившейся кампании и обсудили дальнейшие шаги по развитию команды.

В клубе положительно оценили итоговый результат сезона. Поскольку перед командой не ставили жестких турнирных требований, пятое место в чемпионате было воспринято как вполне приемлемый показатель.

Во время встречи также затронули кадровые вопросы. Руководство и тренерский штаб обсудили возможные летние расставания с отдельными футболистами, а также определили позиции, требующие усиления.