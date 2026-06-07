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  4. Металлист 1925 определился с главным тренером на следующий сезон
Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 06:02 |
973
0

Металлист 1925 определился с главным тренером на следующий сезон

В команде продолжит работать Бартулович

07 июня 2026, 06:02 |
973
0
Металлист 1925 определился с главным тренером на следующий сезон
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович
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Харьковский «Металлист 1925» не планирует изменений на тренерском мостике перед стартом нового сезона.

По информации Игоря Бурбаса, руководство клуба склоняется к продолжению сотрудничества с Младеном Бартуловичем.

Недавно наставник встретился с представителями клуба в Киеве, где стороны подвели итоги завершившейся кампании и обсудили дальнейшие шаги по развитию команды.

В клубе положительно оценили итоговый результат сезона. Поскольку перед командой не ставили жестких турнирных требований, пятое место в чемпионате было воспринято как вполне приемлемый показатель.

Во время встречи также затронули кадровые вопросы. Руководство и тренерский штаб обсудили возможные летние расставания с отдельными футболистами, а также определили позиции, требующие усиления.

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Младен Бартулович Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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