Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный выступил с заявлением после триумфа ПСЖ в Лиге чемпионов
31 мая 2026, 08:27 | Обновлено 31 мая 2026, 09:53
Забарный выступил с заявлением после триумфа ПСЖ в Лиге чемпионов

Илья опубликовал пост в Instagram

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отреагировал на триумф французского клуба в финале Лиги чемпионов, где подопечные Луиса Энрике обыграли Арсенал.

«Покорили Европу. Создали воспоминания на всю жизнь. Это посвящается всем, кто верил. Слава Украине. Это Париж», – написал Илья.

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26, одолев в финале лондонский Арсенал в серии пенальти. Украинский защитник Илья Забарный включился в триумф парижан, выйдя на поле в дополнительное время.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
