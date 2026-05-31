Забарный выступил с заявлением после триумфа ПСЖ в Лиге чемпионов

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отреагировал на триумф французского клуба в финале Лиги чемпионов, где подопечные Луиса Энрике обыграли Арсенал.

«Покорили Европу. Создали воспоминания на всю жизнь. Это посвящается всем, кто верил. Слава Украине. Это Париж», – написал Илья.

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26, одолев в финале лондонский Арсенал в серии пенальти. Украинский защитник Илья Забарный включился в триумф парижан, выйдя на поле в дополнительное время.