Лига чемпионов31 мая 2026, 08:27 | Обновлено 31 мая 2026, 09:53
3129
0
Забарный выступил с заявлением после триумфа ПСЖ в Лиге чемпионов
Илья опубликовал пост в Instagram
31 мая 2026, 08:27 | Обновлено 31 мая 2026, 09:53
3129
0
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отреагировал на триумф французского клуба в финале Лиги чемпионов, где подопечные Луиса Энрике обыграли Арсенал.
«Покорили Европу. Создали воспоминания на всю жизнь. Это посвящается всем, кто верил. Слава Украине. Это Париж», – написал Илья.
ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26, одолев в финале лондонский Арсенал в серии пенальти. Украинский защитник Илья Забарный включился в триумф парижан, выйдя на поле в дополнительное время.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 31 мая 2026, 06:44 0
Сергей Лапин – о бое Александра с Верховеном
Футбол | 31 мая 2026, 06:32 1
В приоритете – вингер и опорный полузащитник
Футбол | 30.05.2026, 23:01
Хоккей | 30.05.2026, 19:59
Футбол | 31.05.2026, 01:38
Комментарии 0
Популярные новости
29.05.2026, 23:09 8
29.05.2026, 13:17
30.05.2026, 08:57 1
29.05.2026, 13:33 8
30.05.2026, 10:20 5
29.05.2026, 08:22 3
29.05.2026, 08:04 35
29.05.2026, 19:10 25