  4. Президент ПСЖ выступил с заявлением после второй победы в Лиге чемпионов
31 мая 2026, 02:59 | Обновлено 31 мая 2026, 03:00
Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу над «Арсеналом»

Президент парижского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:

«Сегодня — выдающийся исторический день. Два титула подряд, а это нелегко, ведь Лига чемпионов – сложный турнир. Я очень горжусь командой, тренером, тренерским штабом и болельщиками. Все снова сомневались в нас, но, слава Богу, мы это сделали и верили в себя.

Луис Энрике очень, очень особенный – как тренер, как человек, как личность – он просто фантастический. Он лучший тренер в мире. Он совершил невероятное с командой. С молодой командой, вы знаете эту историю. Я также хотел бы поблагодарить игроков ПСЖ – это также для них. Все они отдали себя этому проекту.

Невероятно, две победы подряд в Лиге чемпионов! Я сказал своим ребятам после первого тайма, что мы выиграем. Я обещаю вам, я чувствовал это еще до матча, я знаю, что было тяжело. Не повезло «Арсеналу», замечательной команде, фантастической команде, всего наилучшего, большое уважение к ним.

Говорю вам, обещаю, у нас все в порядке. Но, конечно, мы выйдем на рынок. Он лучший тренер, я не могу ответить на этот вопрос, но я действительно уверен, и все зависит от проекта, а он — лучший для этого проекта».

Дмитрий Вус Источник: BBC
