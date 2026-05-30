  4. Травма в матче. Шотландия потеряла лидера перед ЧМ-2026
30 мая 2026, 23:38 | Обновлено 30 мая 2026, 23:39
Getty Images/Global Images Ukraine. Билли Гилмор

Сборная Шотландии сообщила о серьезной потере за несколько дней до старта чемпионата мира 2026.

Европейская национальная команда осталась без одного из своих лидеров – Билли Гилмора, который получил травму в товарищеском матче.

Полузащитник «Наполи» травмировал колено в контрольной встрече против Кюрасао и покинул поле на 42-й минуте.

Даже без своего хавбека сборная Шотландии сумела дожать соперника и одержать победу (4:1).

В ближайшее время Шотландия объявит об изменениях в заявке на ЧМ-2026, где сыграет в группе C против Гаити, Бразилии и Марокко.

