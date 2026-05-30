Шотландия в спарринге разгромила сборную, сенсационно вышедшую на ЧМ-2026

30 мая в Глазго на стадионе Хэмпден Парк состоялся товарищеский матч между сборными Шотландии и Кюрасао.

Поединок завершился уверенной победой хозяев (4:1). Обе команды готовятся к чемпионату мира 2026.

Гости открыли счет на 17-й минуте, забил Тахит Чонг. Шотландия до перерыва восстановила равновесие благодаря голу Финдли Кертиса.

После перерыва шотландцы полностью захватили инициативу. Во втором тайме хозяева поля забили еще трижды. Дубль оформил Лоуренс Шенкленд, также отличился Райан Крісті с пенальти.

Шотландия на ЧМ-2026 сыграет в группе C против команд Бразилии, Марокко и Гаити, а сенсационная сборная Кюрасао попала в группу E, где сыграет против Германии, Кот-д’Ивуара и Эквадора.

Товарищеский матч. 30 мая

Шотландия – Кюрасао – 4:1

Голы: Кертис, 45+1, Шенкленд, 59, 64, Кристи, 81 (пен) – Чонг, 17

Удаление: Локадия, 38 (Кюрасао)

