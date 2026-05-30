Луис ЭНРИКЕ: «Думаю, я смогу выиграть четыре титула Лиги чемпионов»

ПСЖ второй раз подряд победил в финале Лиги чемпионов. В решающем матче команда Луиса Энрике одолела лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти).

Испанский специалист прокомментировал исторический успех своих подопечных.

«Думаю, сегодня обе команды заслуживали победу, но учитывая то, как мы играли на протяжении всего сезона, я считаю, что именно мы заслужили победу в Лиге чемпионов. Мы очень рады и постараемся попасть туда и в следующем году. Почему бы и нет? Думаю, я смогу выиграть четыре титула», – сказал он.