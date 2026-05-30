  4. Дезире ДУЭ: «Выиграть третью ЛЧ подряд? Нам нужно оставаться скромными»
30 мая 2026, 23:18 | Обновлено 30 мая 2026, 23:24
Дезире ДУЭ: «Выиграть третью ЛЧ подряд? Нам нужно оставаться скромными»

Француз считает, что команда должна продолжать упорно работать

Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ и Луис Энрике

Нападающий ПСЖ Дезире Дуэ прокомментировал победу в Лиге чемпионов 2025/26.

В финале команда Луиса Энрике обыграла лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти)

«Сравняться с «Реалом» как единственной командой, которая выигрывала ЛЧ два года подряд – это просто невероятно, но мы должны оставаться скромными. Три победы подряд? Мы – молодая команда, нам нужно упорно работать, оставаться скромными, а затем снова попробовать свои силы в следующем году», – заявил Дуэ.

В прошлом году ПСЖ выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории. Помимо парижан и мадридского «Реала», еще семь клубов выигрывали самый престижный еврокубок два или три раза подряд – «Аякс», «Бавария», «Бенфика», «Интер», «Ливерпуль», «Ноттингем Форест» и «Милан».

Андрей Плыгун
