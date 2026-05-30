Лунин отреагировал на победу Забарного в Лиге чемпионов

После победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин обратился к Илье Забарному с теплыми словами поддержки.

Голкипер сборной Украины отреагировал на исторический успех соотечественника в Instagram, опубликовав короткое поздравление.

«Илья Забарный, поздравляем, гордимся», – написал Лунин.

Напомним, ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26, одолев в финале лондонский «Арсенал» в серии пенальти. Украинский защитник Илья Забарный присоединился к триумфу парижан, выйдя на поле в дополнительное время.

Стоит отметить, что сам Лунин также имеет успешный опыт выступлений в самом престижном клубном турнире Европы. В составе мадридского «Реала» украинец дважды становился победителем Лиги чемпионов.