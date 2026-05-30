Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
30 мая 2026, 22:48 |
1671
0

Мальдера объявил имя капитана сборной Украины

В матче с Польшей капитанскую повязку получит Ярмоленко

30 мая 2026, 22:48 |
1671
0
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
УАФ. Андреа Мальдера

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с капитаном команды на товарищеский матч против Польши. По словам итальянского специалиста, в предстоящем поединке команду на поле выведет Андрей Ярмоленко.

«Капитаном против Польши будет Ярмоленко, а дальше посмотрим. Для нас самое важное, чтобы команда оставалась единой и сильной группой независимо от того, кто выполняет эту роль», – сказал Мальдера.

Напомним, матч между сборными Украины и Польши состоится 31 мая во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

По теме:
МАЛЬДЕРА: «Сборная Украины против Польши будет играть без страха»
Экс-защитник сборной Украины: «Приход Мальдеры напомнил ситуацию с Сабо»
Польша – Украина. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина капитан Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Футбол | 30 мая 2026, 06:58 2
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю

«Атлетико» в шуточной форме направил запрос по поводу испанца

Стало известно, сколько заработал ПСЖ за победу в Лиге чемпионов
Футбол | 30 мая 2026, 22:11 1
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за победу в Лиге чемпионов
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за победу в Лиге чемпионов

В серии пенальти парижане обыграли «Арсенал»

Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Футбол | 30.05.2026, 08:23
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 22:05
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 12
Бокс
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 11
Футбол
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем