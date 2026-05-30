Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
В матче с Польшей капитанскую повязку получит Ярмоленко
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с капитаном команды на товарищеский матч против Польши. По словам итальянского специалиста, в предстоящем поединке команду на поле выведет Андрей Ярмоленко.
«Капитаном против Польши будет Ярмоленко, а дальше посмотрим. Для нас самое важное, чтобы команда оставалась единой и сильной группой независимо от того, кто выполняет эту роль», – сказал Мальдера.
Напомним, матч между сборными Украины и Польши состоится 31 мая во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
