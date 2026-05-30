ФОТО. Как это было: галерея финала Лиги чемпионов 2025/26

30 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ (Франция) и «Арсенал» (Англия). Поединок прошел на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился со счётом 1:1. В серии пенальти со счетом 4:3 победили парижане.

ПСЖ второй раз подряд стал победителем главного европейского турнира.

