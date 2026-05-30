Слот заработал солидные деньги на уходе из Ливерпуля

Нидерландский тренер Арне Слот получил значительную финансовую компенсацию за досрочное расторжение контракта с «Ливерпулем».

Сообщается, что увольнение специалиста обошлось «красным» в 8 миллионов евро. Эта сумма сопоставима с годовой зарплатой Слота в клубе. Его контракт был рассчитан до лета 2027 года.

Арне возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года после ухода Юргена Клоппа. В текущем сезоне команда финишировала на пятом месте в АПЛ, набрав 60 очков в 38 матчах.