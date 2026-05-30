Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слот заработал солидные деньги на уходе из Ливерпуля
Англия
30 мая 2026, 22:24 | Обновлено 30 мая 2026, 22:34
1000
0

Слот заработал солидные деньги на уходе из Ливерпуля

Английский клуб выплатил нидерландцу немалую компенсацию

30 мая 2026, 22:24 | Обновлено 30 мая 2026, 22:34
1000
0
Слот заработал солидные деньги на уходе из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Нидерландский тренер Арне Слот получил значительную финансовую компенсацию за досрочное расторжение контракта с «Ливерпулем».

Сообщается, что увольнение специалиста обошлось «красным» в 8 миллионов евро. Эта сумма сопоставима с годовой зарплатой Слота в клубе. Его контракт был рассчитан до лета 2027 года.

Арне возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года после ухода Юргена Клоппа. В текущем сезоне команда финишировала на пятом месте в АПЛ, набрав 60 очков в 38 матчах.

По теме:
МЮ предложил Интеру приобрести Магуайра
ПСЖ повторил рекорд ЛЧ по количеству забитых мячей в одном сезоне
Увольнение Слота неоправданно. Ему должны были дать еще хотя бы полгода
Арне Слот Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: De Telegraaf
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30 мая 2026, 07:48 0
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов

Сергей Лапин – о бое Александра с Верховеном

Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Футбол | 30 мая 2026, 08:23 16
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение

Три клуба из ОАЭ стремятся пригласить бывшего тренера сборной

Стало известно, сколько заработал ПСЖ за победу в Лиге чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 22:11
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за победу в Лиге чемпионов
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за победу в Лиге чемпионов
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Футбол | 30.05.2026, 06:58
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 16:59
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 6
Футбол
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 11
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 35
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 12
Бокс
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем